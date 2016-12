Entregan proclama a Celines Toribio en Nueva York

La ciudad celebra los 21 años de carrera y aportes de la dominicana, Concejal Ydanis Rodríguez entrega el reconocimiento a la actriz en la Gran Manzana

New York.- Aprovechando la presencia de varios líderes comunitarios de Manhattan y en celebración de los 21 años de carrera pública de la actriz y comunicadora Celinés Toribio, el concejal Ydanis Rodríguez sorprendió tanto a la actriz como a los presentes, haciéndole entrega de una proclama de la ciudad de New York por la labor en el cine, la radio, la televisión y en el ámbito comunitario que durante 21 años ha venido realizando la bella Celines.

El evento se llevó a cabo durante el estreno de la película que produjo Toribio “Los Fabulosos Ma’ Mejores” el cual fue organizado por el productor y fundador del festival de cine Dominicano de NY: Armando Guareño.

“La comunidad Latina en general y en especial la Dominicana, nos sentimos muy orgullosos del buen ejemplo que constantemente ha dado nuestra Celinés a los jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo del cine y la comunicación. Yo personalmente he sido testigo de su carrera desde sus comienzos en el 1995 y ver cómo ha ido escalando sin descanso esta joven Dominicana, me ha motivado a resaltarla con esta proclama en nombre del Consejo Municipal de New York” dijo el Concejal Ydanis antes de hacer entrega de la hermosa y vistosa placa.

Muy emocionada, Celines recibió su proclama junto a Armando Guareño a quien agradeció por haber organizado este evento y por ser participe de la sorpresa para ella.

“20 años se dicen fácil pero no lo son, miro hacia atrás y todavía sigo con la misma energía, los mismos sueños y emprendimiento que tenía a mis 20 años. Seguir poniendo en alto el nombre de mi patria República Dominicana, de mi raza Latina y mi genero femenino, es mi motivación”, dijo con lágrimas en los ojos, Celinés.