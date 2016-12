Pro Consumidor: Recomendaciones a los usuarios en Navidad y Año Nuevo

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor exhortó a los consumidores y usuarios a velar por sus derechos en esta temporada navideña y fin de año, recomendando una serie de consejos de consumo para la protección del presupuesto familiar.

La entidad que dirige, Anina Del Castillo indicó que en la Navidad, el mejor regalo es la unión familiar y la paz espiritual pero que debido a que es tradición realizar compras y regalos, donde la oferta y la demanda tiende a incrementar, es preciso ofrecerle a los consumidores ciertas pautas para que no le sean vulnerados sus derechos e intereses económicos.

Entre la que se destacan:

§ Planea tus gastos, cuida tu economía.

§ ¡Cotiza y compara precios, en la comparación tienes la oportunidad de encontrar productos a mejores precios y guardar lo que te economices!!!

§ Exige la factura o comprobante de compra, esta te servirá para cualquier reclamo o denuncia ante el proveedor y Pro Consumidor.

§ Los productos en promoción y oferta, deben ser veraces y deben venderse conforme a esa promoción.

§ ¡La garantía es un documento escrito que protege tu inversión en caso de defectos de los productos adquiridos, exígela!!!

§ Revisa la fecha de vencimiento, un producto vencido puede afectar tu salud y economía.

Recuerda que la Ley de Protección al Consumidor, te otorga, entre otros, estos derechos:

§ Recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara, oportuna y en idioma español, para que tomes la mejor decisión de compra.

§ Si en la publicidad el producto tiene un precio, en el establecimiento debe ser el mismo.

§ Tienes derecho a elegir el producto que quieras y recibir un trato igualitario, sin discriminación o abuso de ninguna clase.

§ Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa.

§ Adquirir productos y servicios que no afecten tu salud ni te generen riesgos.

§ Los consumidores tienen derecho a garantía legal por los defectos o daños que afecten el producto comprado.

Recomendaciones en la compra de juguetes “No juegues con la seguridad de tus hijos”

Como es tradición del pueblo dominicano después de las navidades llegan los Reyes Magos, una época anhelada por los más pequeños los cuales esperan con ansias sus juguetes y regalos. Para ayudar al consumidor a identificar juguetes seguros y que sepa cómo actuar ante aquellos que atentan contra el bienestar de los niños, estas son nuestras recomendaciones.

§ Compre juguetes sólo en establecimientos conocidos para así poder exigir sus derechos como consumidor y no arriesgar a sus hijos con productos inseguros.

§ Compre juguetes que tengan la información e instrucciones en español para un uso seguro.

§ Un juguete mal etiquetado no es seguro, ¡No lo compres!

§ Compre juguetes adecuados a la edad de tus hijos, ¡No juegues con su Niñez!

§ Regale juguetes educativos que incentiven su imaginación y creatividad.

§ Prefiera los juguetes que identifiquen la marca, origen y nombre del fabricante, importador o distribuidor.

§ Es importante verificar las advertencias de los peligros que pueda provocar el juguete y los riesgos de daños que supongan su uso.

§ Los empaques no deben contener partes cortantes ni punzantes, ni constituir riesgo de asfixia. Mantenga el empaque alejado de los niños.

§ No olvide comprar cascos o equipos de seguridad si va a regalar una bicicleta, patines o similares. ¡Asegura su diversión!

§ Dale mantenimiento a los juguetes de tus niños, de esta manera evitas riesgos y alargas la vida útil del mismo

§ Dile ¡No! a los juguetes que generan violencia y destrucción.

No Inventes con tu Salud

§ No adquiera productos en la calle, ya que ellos pueden ser un riesgo para la salud de su familia.

§ No compre productos que se vendan en comercios informales o cuya procedencia resulte dudosa.

§ No compre productos que estén sin envases, que no tengan etiqueta, con etiquetado en otro idioma y con envases abiertos o rotos.

“Lo voy a coger sin ni uno $ Financiao”

Si vas a solicitar un financiamiento, ¡Cotiza y Compara!, nuestros estudios han comprobado que un consumidor puede terminar pagando casi el doble de la oferta adquirida debido a los altos intereses del financiamiento.

Nuestro consejo es que solicite una cotización y compare con otras instituciones financieras. De esa manera puede comparar eliges el mejor y ahorras tu dinero.

Además, tome en cuenta el Costo Total del financiamiento, que es el monto total que debe asumir el Consumidor, y que corresponde a la suma de todos los pagos periódicos definidos como valor de la cuota en función del plazo acordado, incluyendo cualquier pago en el periodo inicial.

Exige tu Garantía, Resguarda tu inversión.

Todos los consumidores y consumidoras tienen derecho a la garantía legal cuando compran un producto nuevo y éste sale malo, o se echa a perder con su uso normal.

Este derecho está en la Ley del Consumidor y establece que “Si se constatara que el producto no tiene las condiciones para cumplir con el uso al cual estaba destinado o no fuese posible su reparación satisfactoria, el titular de la garantía tendrá derecho a su mejor opción a”:

§ Cambio del producto.

§ Recibir una rebaja en el precio pagado.

§ Devolución de lo pagado.

Estas opciones se aplican durante el tiempo que perdure la garantía del producto adquirido. Para ejercer el derecho a la garantía, los consumidores deben presentar la constancia de operación o factura que acredite la compra.

En definitiva, los invitamos a la moderación y responsabilidad en sus estilos de consumo para esta Navidad.’

§ Para recibir más información se pueden dirigir a las Oficinas de Pro Consumidor ubicadas en Santo Domingo, en Megacentro, San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata, así como las unidades móviles que estarán en los barrios con orientación y consejos.

§ Por igual, pueden presentar sus quejas y reclamaciones a los teléfonos 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-200-8555 en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y por las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como @proconsumidorrd.