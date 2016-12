Leonel Fernández celebra su 63 años de edad

El ex presidente de la Republica, Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se manifestó regocijado por la muestra de amistad y aprecio recibida en la celebración de su 63 aniversario.

Respondiendo inquietudes de los periodistas quienes se apersonaron al edifico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el ex jefe de Estado dijo sentirse alegre por la recepción organizada en FUNGLODE.

“Muy contento de esta recepción que se ha organizado aquí en FUNGLODE. Tantos amigos, compañeros que vienen a testimoniar amistad, compañerismo y buenos deseos para el futuro” dijo.

Desde media mañana cientos de personas se trasladaron al local de la fundación global para felicitar al Presidente del PLD, quien este 26 de diciembre cumplió 63 años, lo que fue motivo para chistear con los comunicadores: “Ya parezco que no cumplo año, parece que me acerco al señor” dijo el ex mandatario concitando aplausos en el publico ubicado en el salón de recepción de FUNGLODE.

Desde media mañana el ex presidente recibe de pie los saludos de familiares, amigos, relacionados, miembros del Comité Político del PLD, su organismo, miembros del Comité Central, Congresistas y funcionarios.

En la explanada de la edificación se colocaron vallas metálicas para organizar las filas y en el salón, cintas separadoras para administrar el espacio y permitir el intercambio con el festejado.

“Así que me siento profundamente regocijado de este testimonio de amistad que he recibido en el día de hoy” dijo finalmente el ex Presidente de la Republica, Presidente del PLD.

Los organizadores de los saludos, dirigentes del PLD y personal de FUNGLODE, prepararon el enlaceHttp://bit.ly/CumpleLeonel2016 para que los asistentes puedan descargar las fotografías de sus saludos al presidente del PLD, mientras que en la etiqueta #FelicidadesPresidenteLF, se han escrito decenas de mensajes.