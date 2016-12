Ahora resulta que el muerto en cabaña no es Pércival Matos

El general del Comando Cibao Sur ha desmentido que el cuerpo del hombre que estába dentro de una jepetta fuera del ex teiente John Percival Matos con incluso confirmó la presidencia de la República.

De acuerdo a declaraciones atribuidas al general Virgilio Pacheco Garabito, el muerto pertenece a la banda de Parval Matos, de lo que se deduce que éste está entre los tres que escaparon en un taxis de la cabaña en Bonao.

Ante las preguntas de los periodistas, el general respondió: “hay un muerto… no, no está confirmado, no es él”, informa telenoticias.com.do

Con esto Pacheco Garabito, desmiente la información de la muerte de Peña Matos que había sido confirmada por al Presidencia de la República y la Policía Nacional.

Las versiones señalan que el taxista está detenido y que los tres que escaparon del lugar, incluso uno herido, tomaron otro vehículo.

La versión se ofrece luego que la presidencia de la República confirmara la muerte de Percival Matos.