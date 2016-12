Edwin Sanz calienta la escena con “Yo vengo de Venezuela”

El artista Edwin Sanz tiene en su universo musical la clave del sonido de estos tiempos, capaz de enamorar al público como lo ha logrado con el nuevo sencillo “Yo Vengo de Venezuela”.

La canción fue escrita y cantada por el talentoso colombiano Rodrigo Rodríguez “Rodry Go”, quien se motivó a componerla a partir del respeto que tiene hacia el pueblo de Venezuela y por la admiración de toda la riqueza musical que existe en ese país.

El tema, que contó con los arreglos del trompetista venezolano Oscar “Chuky” Cordero, es el segundo single del álbum “Overflow”, el cual está nominado como Producción del Año en los prestigiosos premios latinos de UK, The Lukas Awards 2016.

“El género es una fusión de calipso y salsa… Además, el calipso es un ritmo muy festivo por lo que resultaba perfecto para el concepto del disco”, indicó Edwin sobre esta canción que representa un lazo con su tierra, su familia y sus costumbres.

Como músico percusionista, dijo que tiene entre sus objetivos promover los ritmos tradicionales venezolanos entre la música que realiza en Europa. Por esa razón afirma que no tiene miedo de fusionar e incorporar instrumentos como el cuatro venezolano.

“Yo Vengo de Venezuela” contó con músicos de la talla de Johan Escalante (trombones), Robert Marcano (ukelele), Paul Booht (saxofón), Robert Marcano (ukelele) y Alex Wilson (teclados).

Los canciones del álbum fueron grabadas entre La Casa de los Artistas Chamonix, en Francia; y en “Ir Estudios” en Zurich, Suiza. El disco lo completan las piezas “Something about You”, “We´re Blessed”, “Ella”, “Something About You”, “Eres Tú”, “Everybody Dance With Edwin Sanz”, “Cómo Olvidar”, “De Mujer a Mujer” y “I put a spell on you”.