Padre de Percival Matos: “Ya está fusilado, el ultimatum se cumplió”

El general retirado Rafael Percival Peña, padre de John Percival Matos dijo que se propone sepultar en paz a su hijo, porque “Ya está fusilado, el ultimatum se cumplió, tenemos que seguir adelante”.

“Pedimos que no hubiera derramamiento de sangre, ya yo quiero llorar a mi hijo tranquilo y enterrarlo”, dijo Percival Peña a periodistas cuando mientras espera el cuerpo de su hijo en el hospital Marcelino Vélez, en Herrera desde Bonao donde fue abatido por agentes policiales que lo perseguìan por varios atracos en plazas comerciales.

“Yo no voy a hacer nada, está bien, no hay problema. No será mi actitud, yo voy en paz a enterrar a mi hijo, nosotros lo que queremos es enterrarlo”, dijo cuando fue preguntado sobre si llevaría el caso a la justicia. A su entender a Pércival Matos lo mataron porque no querían que se supiera quién “estaba arriba”.

“Tiraron bombas lacrimógenas, ¿quién usa bombas lacrimógenas?, se preguntó, tras indicar: “y esta banda metiéndose a bancos, robando, sin capuchas, sin esconder rostros, esto nos quiere decir que estaban mandando una señal a la sociedad dominicana, que está corrompida y perversa”.