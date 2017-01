2017, los hackers y el destino de la humanidad

Si 2017 se ha estrenado entre subidas de precios, rumores de guerras, alianzas y fraudes generalizados, no es menos verdad que Dios sigue siendo el Señor de la historia y lo que a primera vista parece un pésimo augurio, la voluntad del hombre sigue siendo libre, capaz de elegir su destino, al menos en gran parte respecto a lo qué es su vida y por tanto capaz de cambiar el futuro de los acontecimientos.

Y si la web del elitista Club Bilderberg, los mails de Soros o de Hillary Clinton han sido hackeados, también es cierto que lo oculto en cada mente es sólo conocido por Dios. Y así, mientras muchos se sienten seguros de no ser descubiertos, las andanzas íntimas de cada uno se manifestarán un día ante toda la humanidad, porque no hay nada oculto que no llegue a ser revelado, ni secreto que no vaya a ser desvelado a la luz del Juicio Final.

Por ahora nos dedicamos a especular sobre el mal de los otros, los poderosos que rigen las naciones por encima de sus gobiernos y no sabemos que están tramando una guerra nuclear que diezme a la población del mundo junto con otras perversas intenciones que dan al traste con nuestra salud tanto corporal como espiritual, sujetando a los habitantes de este mundo a adicciones de todo tipo y a la impureza sexual, haciendo del hombre un pobre ser encadenado a sus prejuicios en contra de lo que viene de Dios, un rebelde opuesto a lo que le podría salvar y darle la vida eterna.

Es entonces, una buena reflexión para este año que comienza, el cuestionarnos quiénes somos, para qué estamos aquí y sobre todo, qué nos espera en el más allá, dado que en el más acá somos torpes en comprender nuestro destino terreno y menos aún el eterno.

Veamos nuestra vida a la luz de un Dios que nos quiere libres para amar todo aquello que ha puesto en esta Tierra, pero con un fin más alto, y para buscar en los mandamientos de la ley divina un sustento diario por el que vivir y que nos encarrile hacia un feliz destino.

Eva N Ferraz