Osiris de León: “Hipólito no debe apadrinar a ocupantes de Valle Nuevo”.

El destacado geólogo dominicano Osiris de León destaca que Hipólito Mejía debe de proteger y ser guardián de la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y también de la ley de áreas protegidas 202-04 ya que se promulgaron en su gestión, y no debe de apadrinar a los agricultores ocupantes de los terrenos de Valle Nuevo.

Osiris de león dijo: “Los agricultores que están en Valle Nuevo que no quieren salir, primero se valieron de una institución que agrupan a la comunidad científica bajo el pretexto de propiciar un dialogo, luego se valieron de la iglesia católica de la vega, y ahora se valen de un ex presidente de la República que está muy vinculado con el sector agropecuario porque esa es su formación académica, su área de ejercicio y fue secretario de cultura”.

Desde el punto de vista jurídico ambiental el destacado geólogo destaco que tan pronto el poder ejecutivo promulga la ley que declara una determinada zona como parque nacional automáticamente queda invalidado para cualquier tipo de actividad, a su vez señalo que Valle Nuevo es reserva científica desde el año 1983.

Asimismo expreso que para lo de Loma de Miranda hubiera querido decir que es Parque Nacional pero la Ley Minera se lo impedía, en cambio en el caso de los Haitises cuando se planteo una cementera auspiciada por el sector minera en la que él forma dijo que no se puede porque ahí la Ley lo declaro Parque Nacional y no se puede permitir una explotación minera en un parque nacional, y ahora en Valle Nuevo De León quisiera decir que dejen a los agricultores pero la ley no lo permite.

