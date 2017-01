Brayan Félix llevó a la Policía al lugar donde compraban las armas

Una vez en el lugar, que la casa es requisada es cuando la Policía se percata que se trata de Elvin Rodgers Rodríguez, coronel del Ejército Nacional, narró este jueves el vocero de la Policía Nacional, general Nelson Rosario.

Tras ser detenido, Félix Paulino dice dónde se compraron las armas y e identifica a los supuestos enlaces entre ambos, que eran Elvin Rodgers Rodríguez y Javier Perelló.

El oficial policial habló en el programa El sol de la mañana, quien expuso que por la delación de Félix Paulino se avanzó en las investigaciones en pocas horas y no descarta que más personas sean involucradas.

Rosario no descarta que surjan otros nombres durante la investigación. “Podrían surgir porque nadie se imaginaba que había un oficial del Ejército involucrado en esto. Cuando apresamos a Brayan él dice dónde compraron las armas y cuando vamos allá es que sabemos que es un mayor del Ejército y es que encontramos las armas”.

En cuanto a Percival Matos, la Policía sospechó en principio que era un extranjero por que los detenidos implicados en el caso solo mencionaban el nombre.

“En el primer asalto nadie sabía quién lo cometió. Entonces comenzó una investigación en cero. El segundo asalto, el de Bella Vista Mall, es el que nos permite relacionar los asaltos, el de Villa Mella con el de Bella Vista porque una de las personas que se apresó, motociclista, fue quien dijo si pero yo no fui, y quien estuvo en el de Villa Mella. Entonces ahí es que decimos que están relacionados, hilvanamos un caso con el otro y se identifica a ‘John’, solo ‘John’. Pero en el de Bella Vista tampoco sabíamos quién era John, y quiénes eran los otros. Cuando vamos al hotel, porque esa misma persona dijo que ellos se hospedaron la noche en un hotel, revisando la mascota de entrada que ellos tenían ahí, encontramos el nombre de Percival Matos. Y las cosas van sucediendo una detrás de la otra. Si hubiéramos sabido desde el principio que era John Percival Matos, lo apresábamos”, dijo Rosario.

Al ser cuestionado por los periodistas del programa radial El Sol de la Mañana, de por qué no pudieron capturar a Percival Matos antes de que sucediera el último asalto, Rosario resaltó que no tenían identificados los implicados hasta el segundo asalto y no pudo ser capturado debido a que los hechos pasaron prácticamente uno detrás del otro.

Continuó narrando que ya cuando cometieron el asalto del Banco Popular estaban identificados, por lo que se inició la persecución que terminó con la muerte de Percival Matos y posteriomente con el apresamiento de Félix Paulino, el mayor del Ejército Elvin Rodgers Rodríguez, quien niega su vinculación en los hechos; Javier Perelló, Francisco Alberto de Jesús Caraballo y un sujeto de nombre Corporán alias “La Culebra”.

John Percival Matos falleció al enfrentar a efectivos de esa institución que fueron a apresarlo mientras éste encontraba en la Cabaña La Fuente del Placer, en Bonao, el miércoles 28 de diciembre de 2016.