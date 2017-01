Científico dominicano seleccionado como imagen publicitaria del Monroe College

Por: Miguel Melenciano

New York, NY.-El joven Psicólogo y Científico de origen dominicano Henry Montero Tapia fue seleccionado como imagen publicitaria del Monroe College con el objetivo de atraer a su campus, estudiantes hispano y afroamericano que concluirán el bachillerato en los próximos meses.

La campaña publicitaria, que con el inicio del año ha sido incrementada, esta diseminada en diferentes Billboard, en los autobuses que circulan diariamente los barrios, trenes y en los medios masivos de comunicación de la ciudad, ha conllevado un elevado costo económico estimado en 6 cifras.

Montero Tapia quien además de Psicólogo, se invistió con altos honores en Administración y Negocio, así como en Sistema de informática y computadora en Monroe College, ha logrado escribir una página en el área del saber científico, con su gran descubrimiento, de la aplicación de la Terapia Cognitiva Conductual en pacientes que padecen del Mal de Parkinson con Psicosis, tesis que lo ha llevado a participar en las más importantes conferencias internacionales que tratan el tema de esa enfermedad.

Monroe College apuesta a la utilización de la imagen de Henry Montero Tapia en su campaña publicitaria por ser el prototipo idóneo de joven egresado de sus aulas, que ha descollado en el campo de la ciencia con el descubrimiento y desarrollo de su investigaciones sobre la Terapia Cognitiva Conductual la cual presenta una mejor oportunidad de vida para los que padecen de este mal.

Montero posee una maestría en Psicología de la Salud Mental del prestigioso Manhattan College de New York, un Doctorado en Psicología de la Universidad Capella, es Licenciado en Salud Mental por los estados de New York, New Jersey y Florida, con certificación para consejería en materia de droga, curso taller sobre el Impacto de la Tecnología de la Información en el Desarrollo de los Adolescentes y Adultos, completó una pasantía en el Albert Einstein College of Medicine, en el Programa de Oncología Psicosocial.

Además Montero Tapia realizó en el Programa de Fellows, una iniciativa de GFDD y FUNGLODE, una investigación en donde examino el tratamiento basado en la evidencia de la Terapia Cognitiva Conductual para los síntomas relacionados con la psicosis de la enfermedad de Parkinson. Esta investigación se llevó a cabo durante tres meses, entre febrero y mayo de 2014, en la República Dominicana.