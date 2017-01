ProCompetencia con nueva directora ejecutiva.

Nilka Elisa Jansen Solano fue designada por el Poder Ejecutivo como nueva directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

La designación se realizó vía el decreto 5-17, firmado por el presidente Danilo Medina.

Anteriormente la periodista abogada Yolanda Martínez había sido escogida presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, entidad destinada a regular de los mercados de bienes y servicios de la República Dominicana.

A continuación el currículum vitae de Nilka Elisa Jansen Solano

Nilka Elisa Jansen Solano

Eduardo Vicioso Núm. 63

Bella Vista, Santo Domingo, D.N.

809-533-4905/809-519-2482

[email protected]

Experiencia laboral

Fecha

Marzo 2014 – Actual

Posición Socia Gerente

Empresa BE GROUP – Despacho Legal

Fecha Enero 2013 – Marzo 2014

Posición Abogada Senior

Empresa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Fecha Agosto 2012 – Actual

Posición Profesora de Post-Grado de las Materias

Derecho de las Telecomunicaciones,

Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual

Empresa Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Fecha Diciembre 2009 – 2013

Posición Asesora Legal

Empresa Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Fecha Junio – Agosto 2009

Posición Becaria

Empresa Hogan Lovells Corporate LLP (Alicante, España)

Fecha Mayo 2005 – Septiembre 2008

Posición Abogada Ayudante-Oficinista

Empresa Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Fecha Agosto 2003 – Mayo 2005

Posición Pasante Universitaria (Departamento Legal)

Empresa Banco Popular Dominicano

Educación y formación

Fecha

2011-2012

Título Máster en Derecho de la Administración del Estado

Institución Universidad de Salamanca-Instituto Global de Altos Estudios (IGLOBAL)

Fecha 2008-2009

Título Máster en Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Sociedad de la Información.

Matrícula de Honor Mención Notable

Institución Universidad de Alicante – Magister Lvcentinvs

Fecha

2003-2007

Título Licenciada en Derecho

Magna Cum Laude

Institución Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Fecha 1991-2003

Título Bachiller en Ciencias y Letras

Institución Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús

Otras Actividades Académicas y Profesionales

Fecha

Octubre 2013 – Bruselas

Actividad Especialización en “The Law and Economics of Cartel Agreements”.

Instituto Brussels School of Competition

Fecha Abril 2013

Actividad Participante en el Seminario “Técnicas de Investigación: Investigando Restricciones Horizontales y Verticales”.

Instituto Federal Trade Comission (FTC)

Fecha Febrero 2013

Actividad Participante en el Curso “Introducción y Práctica a la Defensa de la Competencia”.

Instituto Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Fecha Junio 2012 – Taiwán

Actividad Participante en el “2012 Workshop on Taiwan ICT Development”.

Instituto Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y el Instituto de Información e Investigación

Fecha Septiembre 2011 – México

Actividad Participante en el “Conferencia Latinoamericana del Espectro Radioeléctrico”

Instituto Comisión federal de Telecomunicaciones y Policy Tracker

Fecha Julio 2012

Actividad Participante en el Seminario “Procedimiento Administrativo y Control de la Inactividad de la Administración”.

Instituto Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Fecha Marzo 2012

Actividad Participante en el Seminario “Derecho Administrativo y Constitución hacia un Derecho Administrativo del Siglo XX”.

Instituto Fundación Institucionalidad y Justicia y Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (FINJUS).

Fecha Marzo – Mayo 2010

Actividad Participante en el “Curso Online de Acceso a Redes de Telecomunicaciones”.

Instituto Fundación CEDDET y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Fecha Mayo 2009 – Alicante, España

Actividad Participante en el Jornadas Especiales: “La Propiedad Intelectual y los Nuevos Modelos Tecnológicos”.

Instituto Universidad de Alicante y IPR-Helpdesk

Fecha Enero – Marzo 2009 – Suiza / Estrasburgo

Actividad Becaria del “European Intellectual Property Institutes Network” representante del Magister Lvcentinvs para los congresos de “Enforcement Of Intellectual Property Rights”.

Instituto European Intellectual Property Institutes Network

Fecha Febrero 2009 – Alicante, España

Actividad Participante en el “I Congreso Internacional sobre la Protección de la Propiedad Industrial en la actual Sociedad de la Información. Aportaciones para un Debate”.

Instituto Universidad de Alicante y University of Alicante Intellectual Property & Information Tecnology

Fecha Enero 2009 – Alicante, España

Actividad Participante en el “VII Módulo Especializado en Marca Comunitaria” Impartido por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

Fecha 2009 – Alicante, España

Actividad Becaria de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el Magister Lvcentinvs

Instituto Oficina Española de Patentes y Marcas

Fecha Septiembre 2007

Actividad Autora de la tesis de grado “Vías de Ejecución de los Derechos de Propiedad Industrial”

Instituto Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Fecha 2007

Actividad Participante en el Diplomado “Principales Vías de Ejecución”

Instituto Fundación Derecho Constitucional y Comunitario

Fecha 2007

Actividad Participante en el Diplomado “Propiedad Industrial y Derechos de Autor”.

Instituto FUNJEPRO