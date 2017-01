Condenan a 20 y 30 años 5 acusados de la muerte de estudiante Franchesca Lugo

A solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional, los jueces del Primer Tribunal Colegiado impusieron 30 años de prisión contra el ex raso de la Policía Nacional Emilio Alexander Suazo Suazo y 20 años de prisión contra los también ex rasos José Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa, el ex miembro del E.R.D Jonathan Marmolejos Félix y el civil Miguel Ángel Troncoso (a) Chapiao, hallados culpables de la muerte de la joven Franchesca Lugo.

El hecho ocurrió en fecha 21 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 12:20 de la madrugada, en la calle Bienvenido Germán Suárez, del sector El Cacique.

Los condenados, a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla, se asociaron para interceptar en la referida dirección a la víctima Greicel Dario Tapia, quien conducía un vehículo marca Honda Civic.

¨Los imputados Emilio Alexander Suazo y José Manuel Piña se desmontaron y se apostaron del vehículo que conducía Greicel Darío, encañonando ambos al mismo, manifestándole que se trataba de un atraco. Por su parte Joan Manuel Genao, Jonathan Alexander Marmolejos y Miguel Ángel Troncoso (a) Chapiao permanecieron en el interior del vehículo a la espera de éstos para emprender la huida¨ manifiesta la acusación.

Al observar la acción criminal, el hermano de Greicel Darío Tapia, el joven Melvin Darío Tapia, quien conducía otro vehículo, marca Chevrolet con el logo del negocio “Plan B Frozen”, y se encontraba en compañía de su novia Franchesca Lugo Miranda, hoy occisa, se desmontó del mismo en auxilio de su hermano, portando su arma de fuego, e inmediatamente realizó varios disparos a los asaltantes, quienes repelieron a tiros contra él y su novia, siendo esta última impactada por un proyectil que le causó la muerte.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, los que tipifican el ilícito penal de asociación de malhechores, tentativa de robo agravado y homicidio voluntario.

Emilio Alexander Suazo, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, deberá también pagar una indemnización de 5 millones de pesos, mientras que los demás condenados una indemnización de 2 millones de pesos cada uno.

José Manuel Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa y Jonathan Alexander Marmolejos Félix cumplirán la pena dictada por el tribunal al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Con relación al condenado Miguel Ángel Troncoso (a) Chapiao, este fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El tribunal estuvo conformado por las juezas Gisselle Méndez, Yisel Naranjo y Claribel Nivar, mientras que el Ministerio Público representado en audiencia por la procuradora fiscal litigante María Cristina Benítez.

Martes, 10 de enero de 2017