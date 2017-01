Fiscal Johnny Germán ordenó libertad de Brayan Félix en SC

De acuerdo a la publicación del diario El Nacional fue el fiscal adjunto Johnny Germán quien solicitó a la Policía que entregara el detenido a Jonathan Rodríguez quien colocó el número de cédula 002-0205928-1 y el celular 809-377-6969, del que no se dan más detalles, según consta en el libro de novedades policiales.

Breayan Félix, quien lideraba una banda de asaltantes junto a John Percival Peña, ha dicho a los investigadores que pagó 25 mil pesos para obtener su liberdad a raíz de su apresamiento cuando conducía una motocicleta sin documentos. Señala que 20 mil fueron por su libertad y 5 mil para que los agentes le devolvieran la motocicleta.

De acuerdo a los datos aportados, fue el capitán Andújar López quien lo detuvo el 12 de diciembre cuando se hacía acompañar de Juan Kelly Pilar Rosario, de 20 años, mientras ambos se desplazaban en una motocicleta en las proximidades de la cárcel preventiva de San Cristóbal. La moto fue incautada por no tener documento y ambos fueron detenidos.

Al otro día, a las 9:45 de la mañana, según el libro de novedades, por instrucciones del magistrado Johnny Germán fueron despachados y entregados a Jonathan Rodríguez.

Un oficial que pidió no divulgar su identidad, deploró que se dejara en libertad a Brayan, quien en la Policía se identificó como Winston Alfonso Medina, de 23 años, soltero, no portaba cédula, residente en la calle 13 número 4 alto, del sector 24 de Abril del Distrito Nacional. Pilar Rosario, según el libro de novedades policiales, reside en el sector Los Rodríguez, pero no se específica de qué ciudad.