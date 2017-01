Por Hu Yoshida, CTO de Hitachi Data Systems

No es de extrañar todo lo que 2017 se verá afectado por el gran paso hacia la transformación digital. En este contexto, las tendencias que enumero en este año que inicia las organizo en tres categorías principales. La primera es Tendencias de centros de datos, seguidas de Tendencias tecnológicas y Tendencias de TI, OT y IoT. Aquí un resumen.

Tendencias de centros de datos

1. Las ganancias se verán reflejadas en la productividad, y esto dependerá más de la gente, el proceso y el negocio.

A pesar de la explosión de nuevas tecnologías en los últimos 10 años, la productividad ha disminuido en comparación con los 10 años anteriores, incluso en los países que se consideran los más expertos en tecnología. Esto según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

La productividad del trabajo, o producción por hora, se calcula dividiendo un índice del producto real por un índice de horas trabajadas. Aunque las TI se han vuelto más rentables en términos de gestión de infraestructura, esto no se ha traducido en incrementos en bienes y servicios empresariales. Las TI comenzarán a medirse en resultados empresariales en lugar de cuántos Terabytes pueden ser administrados por FTE = Empleado de Tiempo Completo (Full Time Employee). La esperanza de la transformación digital es revertir esta tendencia en productividad.

2. La transformación ágil de las TI

El mantra para las TI es hacer más con menos y hacer más, mucho más rápido. Las empresas están bajo una tremenda presión para transformarse y eso significa implementar nuevas aplicaciones y plataformas innovadoras para todos los aspectos de su negocio. Más ejecutivos de TI están adoptando metodologías ágiles. Las TI deben repensar sus procesos y los CIO deben convertirse en un CIO “de negocios” en lugar de un gerente de centro de costos.

3. Los modelos de compra están cambiando

El mercado está alejándose de la compra de activos tecnológicos. Las empresas se encuentran repensando el modelo para sus compras de TI tanto en infraestructura como en servicios. Esto se ve influenciado por las ventajas de reducir los costos, aumentar la agilidad y mejorar el tiempo de valor de la nube y los servicios alojados.

4. Acelerar la transición a la nube

Según Ed Anderson, vicepresidente de investigación de Gartner, los responsables de TI desarrollarán habilidades en la supervisión de la nube, el rendimiento de la carga de trabajo en la nube y la gestión de la seguridad. La administración de la capacidad en la nube ya no es una cuestión de “si” sino “cuándo”. Los portales de virtualización, convergencia, almacenamiento de objetos y gestión de nubes facilitarán el movimiento hacia la nube.

Tendencias tecnológicas

5. TI bimodal

Las empresas que no nacen en la nube tienen sistemas de registro que deben mantener y modernizar mientras se transforman en nuevos sistemas de innovación. Bimodal IT se refiere a tener dos modos de TI, cada uno diseñado para desarrollar y entregar servicios de información y tecnología intensiva a su manera:

¥ Modo 1: Tradicional – enfatiza la seguridad y la precisión.

¥ Modo 2: No lineal – enfatiza la agilidad y la velocidad.

Las TI deben ser capaces de gestionar ambos modos e implementar sistemas que tienden un puente entre estos dos modos. Mientras que algunos pueden considerar esto como una tendencia de centro de datos, esto requiere tecnología para integrar ambos mundos.

6. Flash primero

El argumento del precio contra el almacenamiento flash se elimina, ya no se tiene que definir con un usuario si sus datos son Nivel 1 o 2. Como resultado, el analista está proyectando que los ingresos para el almacenamiento flash será mayor que para los discos duros en 2017, así, la transición a Flash se acelera.

7. Un centro de datos centralizado

Los datos están explotando y son cada vez más valiosos a medida que encontramos formas de correlacionar los datos de diferentes fuentes para obtener más información o reutilizamos para usos diferentes. Los datos son nuestras joyas de la corona, y las IT estarán creando un centro de datos centralizado para una mejor administración, protección, gobernabilidad y búsqueda de sus datos. Este concentrado centralizado de datos necesitará ser un almacén de objetos que pueda escalar más allá de las limitaciones de los sistemas de archivos, ingerir datos de diferentes fuentes y proporcionar búsqueda y gobernabilidad a través de nubes públicas, privadas y dispositivos móviles.

8. Análisis en tiempo real, Hadoop, visualización y análisis predictivo

La analítica predictiva es cada vez más frecuente a medida que las empresas tratan de anticipar los eventos que afectan a su negocio. Esta tendencia verá el uso ampliado de bases de datos en memoria y las plataformas de análisis de flujo continuo para proporcionar análisis en tiempo real de tendencias en desarrollo. La analítica en tiempo real se conectará con los analíticos de Hadoop para un análisis más profundo y los resultados se almacenarán en una tienda de objetos con la posibilidad de análisis futuros. Herramientas analíticas como Pentaho combinarán datos estructurados y no estructurados de diferentes fuentes para proporcionar una vista 360 para el análisis.

Tendencias IT / OT / IoT

9. TI inteligente: la integración de TI y OT

Los datos de la tecnología operativa (OT) pueden ser datos de sensores o registros que se unen a los datos de TI para proporcionar una comprensión más completa de un evento o proceso. Los minoristas ya están a la vanguardia combinando los datos operativos de los sensores en las tiendas y los medios sociales para optimizar los sistemas de compras y de cadena de suministro. Más empresas estarán buscando herramientas de integración de datos como Pentaho para integrar sus datos de TI y OT.

10. Creación de conciencia sobre el IoT en el Data Center

El Internet de las cosas (IoT) es la conexión en red de dispositivos físicos, vehículos, edificios y otros elementos, integrados con electrónica, software, sensores y conectividad de red que permiten a estos objetos recopilar, intercambiar e incluso procesar datos a la vanguardia. La conexión en red de las cosas afectará a todos los aspectos de nuestras vidas. Esto va más allá de la integración de TI y OT, y salvo algunas aplicaciones como la seguridad pública, no será una importante tendencia de TI en 2017. Sin embargo, las decisiones que tomamos en TI en 2017 debe hacerse con un ojo al IoT. La integración de TI y OT con análisis es el primer paso. Para abordar el IoT se requiere más que la integración vertical de los silos de la industria, sino una plataforma horizontal de componentes reutilizables para que la parte delantera esté integrada con los sistemas empresariales backend.