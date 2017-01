Trump comienza a reconocer el peligro de Rusia para EEUU

En declaraciones ofrecidas en rueda de prensa, el presidente electo Donald Trump duda que se vaya a llevar bien con el presidente ruso Vladimir Putin. Lo dijo en medio de cuestionamientos de cual sería su actitud frente al que se considera la potencia rival de Estados Unidos.

Trump reconoció que Rusai intervino en las elecciones pasadas de Estados Unidos a favor suyo, pero dijo que eso no voelverá a suceder porque putín respetará a la Nación estadounidense.

Trump también habló de los reportes de prensa —divulgados especialmente por la cadena CNN y Buzzfeed— sobre un documento informativo preparado por funcionarios de inteligencia estadounidenses que incluye alegaciones de que funcionarios de la campaña de Trump confabularon con la inteligencia rusa. También dice que discute presuntas actividades sexuales de Trump.

“Nunca debió haber sido divulgado” dijo Trumpo y subrayó que “si fueron las agencias de inteligencia”, con las que ha mantenido distancia las responsables, “es una desgracia que se haya filtrado.. Es ilegal”.

“Es información falsa; no sucedió”, dijo. “Rusia dijo que no sucedió nada y creo que si fuera cierto y tuvieron información sobre mi persona, la hubieran divulgado”.

Pese a que reconoció que Rusia fue responsable del hackeo de las cuentas del Comité Nacional Demócrata, el presidente electo dejó entreabierta la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado y argumentó que si acaso Putin buscó favorecerlo “no considero eso una carga, sino un activo”.

“No debió hacerlo”, dijo sobre la acusación de que Putin personalmente ordenó el hackeo.

“No debería hacerlo, ya no lo hará. Rusia va a respetar nuestro país más” con su nuevo gobierno, aseguró. “Es porque no tenemos defensas, porque gente que no sabe nada las maneja”, agregó sobre el hackeo.

