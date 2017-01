Cisco presenta: Infinite Video PlatformLabs

LAS VEGAS, CES 2017– ¿Cómo será la televisión en el año 2020? En un mercado dinámico de entretenimiento y tecnología como el nuestro, hay una gran cantidad de posibilidades.

Una cosa es cierta: los proveedores de servicios de video tendrán que moverse más rápido que nunca. Hoy, Cisco está presentando el Infinite Video Platform (IVP) Labs, permitiendo a todos los clientes de Infinite Video a nivel mundial descubrir juntos el futuro de la experiencia de consumo de vídeo.

IVP Labs permite a los clientes participantes probar nuevas características con los usuarios, antes de colocarlos a disposición general. Los clientes y los usuarios finales pueden proporcionar una retroalimentación crucial para que estas características, y la hoja de ruta IVP, sean más relevantes. IVP Labs aprovecha el enfoque de desarrollo ágil de IVP, capacidades de prueba A-B integradas y una arquitectura modular basada en micro servicios que permite la entrega rápida e incremental de valor a sus clientes.

YES, el proveedor líder de Israel de televisión multicanal vía satélite, es uno de los primeros operadores en aprovechar los IVP Labs. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de productos de IVP, YES diseñó y probó una característica que ofrece una interfaz de usuario personalizada a diferentes segmentos de audiencia y espectadores. Esta nueva capacidad está totalmente integrada con su motor de recomendación personalizado. Cisco y YES exhibirán una demostración durante el CES, entre el 5 y el 7 de enero, en el Wynn Hotel.

“Uno de los beneficios de pasar a IVP es la capacidad de innovar más rápido a menor costo”, dijo YitschakElyakim, CTO de YES. “Atrás han quedado los días de costosos compromisos de servicios profesionales para realizar cambios menores con altos tiempos de inactividad. Ser capaz de proporcionar retroalimentación inmediata y adaptar la funcionalidad en consecuencia, es un factor crítico de éxito en el nuevo mundo del video”.

“Estamos lanzando nuevas características para el IVP cada dos semanas”, dijo RajeevRaman, director senior de Producto y Estrategia, proveedor de servicios de software de vídeo de Cisco. “IVP Labs demuestra nuestro compromiso con un código común que amplía continuamente las capacidades y mejora la calidad. Nuestro objetivo es simple: crear una comunidad en la que nuestros clientes y sus clientes puedan contribuir directamente a dar forma al plan de trabajo del IVP y ayudar a definir el futuro del video “.

Cisco está construyendo la plataforma de red simplificada, automatizada y virtualizada del futuro basada en software, sistemas, silicio y servicios líderes en la industria. Esto permite a los proveedores de servicios y a las compañías de medios y web de todo el mundo reducir costos, acelerar el tiempo de comercialización, asegurar sus redes y mantener un crecimiento rentable.

