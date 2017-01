Alcalde Abel Martínez declara no es cierto apoye marcha del domingo

El funcionario edilicio la emprendió contra sectores dentro del PLD, que según afirmó, lleva a cabo una campaña rastrera en su contra y en contra de su gestión en la alcaldía de Santiago.

Santiago,-El alcalde de este municipio, Abel Martínez, reaccionó hoy ante lo que considera una campaña rastrera en su contra, en la que vincula a sectores a lo interno y externo del Partido de la Liberación Dominicana, en la que se le quiere presentar como un enemigo del gobierno del presidente Danilo Medina.

Martínez, asegura que esas mismas personas son las que vienen patrocinado acciones en contra de las ejecutorias que viene desarrollando en beneficio del ordenamiento de Santiago, desde la Alcaldía del municipio, la que hoy tiene la ciudad completamente limpia y ordenada.

El miembro del Comité Político del PLD, sale al frente a acusaciones que lo vinculan a un supuesto patrocinio desde el Ayuntamiento de Santiago, para pagar guaguas que transportarían personas para que participen en una marcha en contra del gobierno, convocada por sectores de oposición y otras entidades.

¨Los hemos convocado para desmentir las informaciones rastreras pagadas por sectores a lo interno y externo del partido, que dicen que desde la Alcaldía, se está apoyando, se está pagando guaguas para apoyar la marcha programada para el día veintidós, desmentir de manera categórica, decir que esto responde al mismo plan de descredito contra la Alcaldía y la gestión nuestra, tratando de impedir el éxito de las ejecutorias nuestras¨ , apuntó.

Hablando en su despacho ante los miembros de la prensa, dijo que hay sectores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que son promotores de tendencias, de mentiras y chantajes, que no asimilan cuando a lo interno de esa agrupación política no han contado con favor de la mayoría y se les ha dicho que no y que tampoco asimilan que en Santiago, las cosas van marchando bien y que ahora se puede ver una ciudad en proceso de organización.

¨Son sectores a lo interno de nuestro partido que promueven las tendencias, que hacen política en base a mentiras y chantajes, que no asimilan cuando a lo interno del PLD, se les ha dicho que no y recurren a acciones que no forman parte de la formación que aprendimos en nuestro partido¨, sentenció el alcalde Abel Martínez.

Destacó la limpieza de la ciudad y la transparencia que rige la gestión que encabeza, donde se han eliminado las mafias que existían en la administración local y aseguró que seguirá trabajando en beneficio de Santiago, cuya población valora justamente los esfuerzos que se vienen haciendo para rescatar el municipio.

¨Decimos ante el país que la marcha programada para el día veintidós, no cuenta con el respaldo de la Alcaldía, ni de nosotros como persona, en el entendido de que somos defensores de las ejecutorias del presidente Danilo Medina, que está gobernando bien y que necesita del concurso de todos los dominicanos, para unirnos en pos de seguir que la Republica Dominicana continúe avanzando¨, expresó Martínez.

Reconoció que hay muchas cosas qué corregir, como ciudadanía, como sociedad, como gobierno, como Estado, pero entiende que debemos hacerlo juntos y siempre con el criterio de la verdad y descalificó a esos sectores rastreros que sirven informaciones, que son ofrecidas por personas que se prestan a un tipo de juego por beneficios económicos y particulares y que eso no lo va a tolerar.

Destacó que su conducta a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y la vida pública ha sido clara y que los hechos están ahí y dijo que actúa de frente y que nunca lo hará bajo la sombra, que siempre actuará en base a la ley y a la ética, no como actúan los que hoy patrocinan esas acciones en su contra, por lo que hizo un llamado al Comité Político del PLD, para que salga al frente de ese tipo de hechos.

¨Hacemos un llamado al Comité Político de nuestro partido, que ya es hora de detener a compañeros del partido que ejecutan acciones en contra de la moral, de la ley, de nuestros principios y de nuestros estatutos, al Comité Político, yo le pido que convoque y que resuelva, que no ocurra como ocurrió en la convención interna, donde hubo un muerto y no se hizo nada y no quiero que tengamos que seguir lamentando casos, promovidos por fuerzas internas que no están en sintonía con el partido, ni con este gobierno, pero que están enquistados dentro del partido y dentro del gobierno¨ dijo el miembro más joven de ese organismo partidario.

Reiteró su apoyo al gobierno del presidente Danilo Medina y a su compromiso con Santiago, asegurando que nadie lo va a detener en su decisión en organizar a esta ciudad y que estará respondiendo a los que actúan desde la sombra en el terreno que sea, porque todos se conocen, dijo finalmente.