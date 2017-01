GM Security Technologies obtiene la Certificaciónde PCI

El mercado de información de tarjetas de crédito robadas continúa fortaleciéndose, por ende, aceptar, procesar, transmitir y almacenar este tipo de data, exige los másaltos niveles de seguridad.

GMSecurity Technologies anuncia que obtuvo laCertificación de PCIpara suSolución como Proveedor de Escaneo Aprobado (ASV).“Comprometimos una cantidad significativa de energía, tiempo y recursos para el éxito de nuestra solución; así como en un equipo altamente calificadoy comprometidoa tiempo completo,a una práctica avanzada de consultoría en seguridad cibernética,diseñando, desarrollando e implementando una soluciónsólida de escaneo tomando en cuenta particularmente, las necesidades específicas de nuestros clientes en la región”.

El Consejo de Estándares de Seguridad (SSC) de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) requiere que todos los Proveedores de Escaneo Aprobados (ASVs),se certifiquen anualmente mediante un intenso y complejo proceso de validación, para asegurar que los mismos posean la capacidad y competencias adecuada para detectar las amenazas y vulnerabilidades que pueden debilitar el entorno de los sistemas de información de nuestros clientes. Esto también implica una evaluación de nuestros procesos, informes y procedimientos de cara al cliente, lo cual garantiza que GM Security Technologies se adhiere a los más altos estándares y controles de seguridad, explica Jesus Cortina, Gerente General GM Security Technologies.

Asimismo, comenta, la fuerte inversión realizada en el desarrollo de una plataforma de pruebas interna,para preverel tipo de vulnerabilidades que se espera encontrar en una escala global – la cual aplica tanto para entornos Windows, como no Windows; así como para aplicaciones Web personalizadas y no personalizadas. “Utilizamos el más sofisticado conjunto de herramientas automatizadas y seguimos las mejores prácticas y frameworksde seguridad de información más robustos de la industriapara asegurar que los entornos de nuestros clientes cumplen con los requerimientos de PCI”. También ayudamos en la remediación en casos de no cumplimiento, agrega, proporcionando los recursos necesarios para que nuestros clientes puedan cumplir con dichos requerimientos.

El obtener esta Certificación de PCI, permite aGMSecurity Technologies ofrecerlos servicios de Escaneo de Vulnerabilidades Trimestrales Externos requeridos para el cumplimiento de todo tipo de comerciante, proveedor de servicio e institución financieras con PCI. GM Security Technologies también ofrece servicios supervisión continua e inteligencia centralizada;reducción de tiempos ylos recursos necesarios para escaneos regulares; identificación instantánea de nuevos dispositivos en la red que puedan crear una exposición PCI no gestionada; visibilidad en tiempo real de los activos relevantes dentro del ámbito de PCI; y una visión integrada de la exposición al riesgo, eliminando gastos asociados con la gestión de varios productos y proveedores.

“Podemos garantizar a nuestros clientes, la seguridad de los datos, así como la identificación de amenazas y vulnerabilidades, en conformidad con los estándares PCI DSS”, concluye.

Acerca de GM Security Technologies

GM Security Technologies crea soluciones innovadoras que ayudan a acelerar el avance de los negocios en las áreas de servicios de hosting gestionado, multi-tenencia, continuidad del negocio, seguridad integrada- física y tecnológica, ciber-seguridad, así como automatización y orquestación de procesos, con el objetivo de ofrecer eficiencia de costos a clientes y socios de negocios. Nuestros principios de simplicidad, innovación y éxito del cliente nos han convertido en el proveedor líder y de más rápido crecimiento en seguridad y tecnología del norte de América Latina.