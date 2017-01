Hipólito propone diálogo entre él, Danilo y Leonel para analizar revisión DR-Cafta

El ex presidente Hipólito Mejía se mostró a favor de una revisión del Tratato de Libre Comercio vigente entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, mejor conocido como DR-CAfta, al tiempo de señalar que se ha descuidado el campo en lo que se refiere a producción.

Al respecto, propuso un diálogo para discutir esa revisión en el que está dispuesto a participar junto al Presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernández,

“Estoy convencido de que se puede y se debe negociar, pero esto hay que verlo en su conjunto, la parte pecuaria y la parte agrícola. Hemos descuidado el campo, esa es la realidad. Ojalá y ustedes puedan hablar con el presidente (Leonel) Fernández y el Presidente (Danilo) Medina”, resaltó.

A renglón seguido, Mejía agregó que “ojalá pudiéramos juntarnos los tres en un frente a frente. Yo pido un diálogo para eso. Ojalá sea una cumbre. Estoy de acuerdo y haría una exposición profunda. Así es que el pleito está casao”.

Consideró que es función del Estado dominicano garantizar la producción nacional, al tiempo que anunció su respaldo a una revisión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, mejor conocido como DR-Cafta.

De esa manera, el ex gobernante se acoge a la propuesta de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), entidad que pide una revisión de ese acuerdo comercial, vigente desde al año 2003.

Mejía es de opinión que los productores están en la vía correcta de pedir se revise ese convenio, y al respecto dijo que ahora existe un entorno favorable en los Estados Unidos para ello. Aunque agregó que el problema no está en el DR-CAFTA, “porque hay productos que se importan de países que no tiene el tratado, y no debe de confundirse”.

“Creo que es correcta la posición de ustedes (los productores agropecuarios), aunque sea un ejercicio para mantenerlo en el aire, porque de hecho ya hay una comisión del Gobierno para eso, y nos alegramos. Creo que es una gran cosa, ojalá que se consiga, y reitero más ahora, que hay un entorno favorable en los Estados Unidos”, explicó.

Sostuvo que los productores están en una vía correcta de pedir revisión, pero que no es ahí que está el problema, debido a que vienen grandes cantidades de productos agropecuarios importados desde sitios tan lejanos como Nueva Zelanda, caso de la leche; de China, entre otros.

El ex gobernante, quien recibió la visita de directivos de Confenagro en su oficina privada del sector La Julia, consideró que el reclamo de los productores agrícolas es justo, pero que el verdadero problema es que el campo dominicano ha sido descuidado.

Eric Rivero, presidente de Confenagro, y quien encabezó la comisión que visitó a Mejía, insistió de que no es un secreto para nadie que los acuerdos TLC han lesionado la producción nacional, debido a que cada día que pasa, las importaciones ganan más espacios, “y con el agravante de que ni siquiera aportan a la alimentación nacional”.

Dijo que desde hace años han estado luchando por la revisión del TLC entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, y que no es un secreto para nadie que esos acuerdos han lesionado de manera importante el campo dominicano, “sobre todo a los sectores sensibles, que son los que aportan el alimento”.

Al respecto, se quejó de que cada día las importaciones ganan más espacios, “sobre todo las que no aportan a la alimentación adecuada del pueblo”.

“Porque con la falta de normativa están importando y se están sustituyendo alimentos tradicionales de los dominicanos por fórmulas y por componentes que no son necesariamente los que estamos produciendo en el país, con muchas condiciones, muchos sacrificios y años de tradición de producción agropecuaria”.

Al encuentro con Mejía asistieron Darío Oleaga, productor de quesos de San Francisco de Macorís; Miriam Antonio, del sector arrocero; Orlando Sánchez Díaz, productor ganadero; Pedro Musa Velázquez, del sector de invernaderos; Nicolás Casanova, de acuacultura; Miguelina de Estrella, así como productores de habichuelas, cebolla, ajo, leche, caña de azúcar y de otros rubros.