Ricoh: 5 tendencias que transformarán los negocios en 2017

En la actualidad, la transformación digital está impactando a todas las industrias a nivel mundial, quebrando modelos de negocio (hasta ahora) exitosos y creando nuevos competidores más ágiles e innovadores. De hecho, según un informe reciente de Frost & Sullivan patrocinado por Ricoh1 se espera que en los próximos diez años los avances tecnológicos generen un crecimiento exponencial en múltiples sectores de la economía real, más veloz que en cualquier otro momento de la historia. Sin duda, la tecnología es un activo estratégico fundamental para toda empresa.

En este contexto, el rol de los líderes de las tecnologías de la información (TI) ha evolucionado desde la tradicional elección e implementación de tecnologías, a la gestión estratégica de la misma para mejorar los procesos y las condiciones de trabajo de sus clientes internos. De la misma forma, es cada vez más importante que el departamento de TI esté alineado con los objetivos del negocio – incluyendo crecimiento, innovación y rapidez de llegada al mercado – y se enfoque en acompañar a los usuarios de cada línea de negocio, tales como finanzas, ventas, marketing y operaciones.

Ante este panorama, Ricoh proporciona 5 macro tendencias que transformarán los negocios en 2017:

1. Uso de herramientas de analíticos predictivos (AP): Una tecnología que está

ganando rápidamente la atención de organizaciones en todo el mundo son los Analíticos

Predictivos (AP). De acuerdo a los estudios más recientes de Frost & Sullivan, los ingresos

generados globalmente por esta tecnología exhibirán un crecimiento anual compuesto

(CAGR) del 25% entre 2016 y 2020, apalancado por la demanda de soluciones de

inteligencia de negocios que brinden mayor agilidad y competitividad a las empresas.

Los AP utilizan varios mecanismos de extracción de datos estructurados y no

estructurados y herramientas tales como la minería de datos, inteligencia artificial,

modelos estadísticos sofisticados y la identificación de patrones relevantes para el negocio.

Por otra parte, las soluciones más novedosas de AP ofrecen paquetes de algoritmos que

evalúan su propia performance, además de la del cliente, e identifican qué métricas son

las más eficientes para medir de acuerdo a las características puntuales de cada negocio.

1 Estudio: Tecnologías y Modelos de Negocios Innovadores que Transformarán Mercados e Industrias:

Una mirada sobre el impacto de la disrupción digital en los sectores de Retail, Finanzas e Industria

2. Capitalización del Big Data: Según algunas estimaciones, el 90 por ciento de los

datos existentes en el planeta se han generado en los últimos años. Además se espera

que el Internet of Things (IoT) crezca de una base instalada de 15.4 mil millones

dispositivos en 2015 a 30.7 mil millones dispositivos en 2020 y 75.4 mil millones en 2025.

Y si bien estas son estadísticas increíbles, también es algo que presenta casi tantos retos

como oportunidades debido a la cantidad de datos interconectados. A partir de ahí, lo que

se necesita es un enfoque más fuerte hacia el negocio, y una evaluación más cercana de

cómo los datos pueden aumentar la toma de decisiones. Un gran reto para los directores

de TI será la forma de equilibrar la automatización y los algoritmos de una forma más

eficiente y realista para su interpretación posterior. A veces, los gerentes se involucran en

proyectos de datos sin considerar primero la infraestructura existente o las habilidades del

personal.

3. El concepto de “Todo como Servicio” (XaaS): El concepto de Todo como Servicio

(XaaS) consiste en brindar acceso a un producto en un modelo bajo demanda, a través de

pagos periódicos de acuerdo al uso real que le dé el cliente y sin la obligación de

inversiones iniciales significativas. Aunque la provisión de tecnología como servicio no es

un concepto nuevo en el mundo empresarial, la creciente y masiva adopción de este

modelo, así como su expansión a una diversidad de productos, trae como resultado que el

XaaS esté maximizando el acceso de la tecnología a muchas organizaciones que

tradicionalmente la ignoraban por completo (en especial, las Pymes).

Más allá de desligar a las empresas de la gestión y actualización de la tecnología, el XaaS

incrementa significativamente la agilidad de los negocios, tanto para adoptar nuevas

soluciones, como para aumentar o disminuir la demanda de acuerdo a la evolución de los

negocios. Este punto resulta fundamental en una región como América Latina donde los

cambios de escenarios económicos obligan a las empresas a adaptarse en poco tiempo a

nuevas exigencias.

4. Movilidad Empresarial en todo su esplendor: Actualmente, el nuevo modelo de

productividad pivotará en torno a fenómenos como el acceso remoto, el teletrabajo, el

cloud, la tele presencia y el uso de los dispositivos personales en el trabajo, que definen el

estilo de vida de los nativos digitales. Esto significa que los días de los CIOs donde sus

funciones principales se centraban en mantener la red y los equipos están desapareciendo

rápidamente. Gartner predice que para el año 2017, se le pedirá a cerca de la mitad de

todos los empleados suministrar sus propios dispositivos para el trabajo. Y en esta era del

robo de datos e información, los CIOs necesitan una arquitectura global que pueda

integrar de manera efectiva y segura todos los dispositivos personales dentro de las

empresas de TI.

5. Seguridad Cognitiva: La capacidad de los ciberdelincuentes para encontrar y

aprovechar brechas de seguridad, evadir detecciones y ocultar actividades maliciosas se

han vuelto cada vez más sofisticadas. Para 2017, la tendencia se centra en la seguridad

cognitiva que se enfoca en descubrir patrones de ataques encubiertos y ocultos que de

otra forma pasarían desapercibidos. El objetivo se centra en mejorar las capacidades de

los analistas en seguridad utilizando sistemas cognitivos que automaticen la búsqueda de

conexiones entre los datos, las amenazas emergentes y las distintas estrategias de

protección2

. Frente a esto, Ricoh aconseja a los directores de TI adoptar un enfoque

proactivo e integral para la seguridad de la información de la empresa, incluyendo

avanzadas herramientas de inteligencia de detección de amenazas no solo para los

dispositivos y las redes, en las cuáles se engloba el mayor gasto en seguridad

actualmente, sino que también se tiene que poner foco en los procesos de información

asociada al producto y/o servicio de la organización, los cuales agregan valor y logran la

diferenciación en el mercado. En concreto, un sistema de seguridad con cualquier punto

débil o desprotegido deja de ser seguro y se convierte en un sistema vulnerable y la

vulnerabilidad es un riesgo para el negocio de forma holística y para su continuidad.