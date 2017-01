Sosa quedaría fuera de boleta para Salón de la Fama

No importan las estadísticas niel derroche de carisma que dijo brillo al béisbol, Sammy Sosa no llegaría al Salón de la Fama de Estados Unidos, si no apareciera un voto que falta para que permanezca al menos en la boleta.

Sosa, que promedió 58.4 jonrones por año durante un lapso de cinco temporadas entre 1998 y 2002, convirtiéndose en el único jugador de la historia en batear 60 jonrones tres veces y retirándose con 609 bambinazos, de acuerdo a cálculos difundidos recientemente.

Pero dados los rumores sobre el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, parece que nada de lo que hizo les importa a los electores de la BBWAA y Sosa siempre termina rodeado por el suspenso. ¿Alcanzará el 5% este año?, se pregunta.

Sosa debutó apoyado por el 12.5% de los votantes en el 2013, cuando apareció entre los elegibles por primera vez junto a Barry Bonds, Roger Clemens y Piazza. Desde entonces, sus porcentajes son 7.2, 6.6 y 7.0. Hasta el martes, su apoyo estaba en 9.2% y el quisqueyano necesitaba otro voto para garantizar el ansiado 5%, basados en un estimado de 435 participantes en la elección.