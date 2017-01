Abel Martínez dice ha tenido que enfrentar “banda delincuentes” dentro del PLD

Critica que el comité político lo pusiera a competir con lo que calificó de ratas y que no haya hecho nada para castigar a los asesinos de uno de su equipo de campaña a cuyos familiares, reveló, que dieron unos millones para dejar eso así.

El alcalde de Santiago, Abel Martínez, denunció que dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno sectores a quienes calificó de “bandas de delincuentes” patrocinan una campaña en su contra y que frente a esas agresiones el comité político de esa organización no ha hecho nada.

Dijo que esos sectores son los mismos que en la campaña interna pasada mataron a un miembro de su equipo de campaña, a cuyos familiares reveló le dieron uno millones para que todo se quedaran sin castigo.

Las declaraciones del funcionario edilicio reflejan el ambiente caldeado que se vive entre la militancia y dirigencia del PLD en Santiago.

“El Comité político no han sabido poner en su puesto a esas ratas que dentro del PLD han lanzado una campaña de difamación en mi contra y contra mi gestión” dijo Martínez, alcalde de Santiago, durante llamada telefónica al Gobierno de la Mañana que se difunde por la Z-101.

Martinez reconoció que evitó que un sector del PLD en esa ciudad llegada a la alcaldía que ocupa, pero que lo hizo de manera limpia.

“No soy de tendencia dentro del PLD” dijo Martínez, respondiendo a preguntas de quienes lo entrevistaron. Recordó que se opuso a la reelección del presidente Danilo Medina dentro del Comité político, pero que luego la asumió de manera disciplinada.

Anotó que pese a que tenía una 80 por ciento de la simpatía para la alcaldía de Santiago, en el comité político “me enfrentaron a una banda de delincuentes dentro de su partido que me lo dejan trabajar”.

Denunció que delincuentes del bajo mundo fueron pagados para armar problemas en el PLD y que hubo un muerto, y no se establecieron responsabilidades.

“El comité político no ha hecho nada, nadie ha hablado de eso. Estamos apañando acciones delincuenciales en el seno del PLD. Lo que estoy es presentando hechos reales, que supuesta mente fueron investigados y no ha pasado nada. Yo lo que quiero es que no haya otro muerto más” dijo Martínez quien agregó que vive recibiendo amenazas de esos sectores.

Martínez reiteró que es falso que esté pagando autobuses para que asistan a la marcha contra la impunidad del domingo, como se ha puesto a circular en medios de Santiago y dijo que esa campaña es pagada por sectores dentro del PLD y del Gobierno.