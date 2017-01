Minutas sobre Odebrecht

He aquí un resumen de lo que pienso de lo acontecido en las indagatorias de los sobornos preliminarmente admitidos en el acuerdo de colaboración premiada de Odebrecht con la justicia brasileña

.

1-Es correcto que, con la sola mención en un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de que Marcelo Odebrecht, habría admitido sobornos por 92 millones de dólares en sus operaciones en la República Dominicana, la Procuraduría General de la República diera apertura a una investigación e iniciara todas las diligencias correspondientes para determinar quienes recibieron coimas, cómo se pagaron y quien las otorgó.

2-He objetado por lo menos tres agravios en los que se ha incurrido en esas pesquisas: A-Que después del primero de los interrogatorios, el practicado al señor Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en RD, Procuraduría emitiera una nota distorsionada de ese cuestionamiento; B-La presencia en el país sin ninguna base legal de delegados policiales brasileños, y entre ellos, Filipe Hille Pace, que está siendo procesado en Brasil por haberle colocado una prueba falsa a Luiz Inacio Lula da Silva, lo que es además un acto de inconsecuencia política con un amigo del pueblo dominicano y aliado del presidente Danilo Medina; C-La espectacularidad de un allanamiento con ocho unidades de agentes de operaciones especiales de los swat, con máscaras y pasamontañas, armados como si fueran a un enfrentamiento con un peligroso cartel de sicarios, para ir a requisar documentos a una oficina, donde nadie prestaría resistencia, pero además censuro el abuso de que para allanar una oficina se tome un edificio, afectando a más de diez empresas que nada tienen que ver la firma que se está investigando.

3-Independientemente de que las indagatorias permitan probar o no la existencia de sobornos, el Estado dominicano debe procurar resarcimiento, y la Procuraduría ha anunciado que está en vía de lograrlo.

4-Odebrecht tiene en la República Dominicana más de trescientos subcontratistas y suplidores de distintos servicios, que no tienen por qué ser molestados, pero cuenta entre diez o doce consorciados, que han de ser parte de la investigación porque compartían las operaciones de la empresa, si hubo ganancias por sobrevaluación, participaron de los beneficios, y si hubo pagos soterrados para el logro de algunos propósitos, se supone que como socios estaban en la obligación de aportar su proporción, y hasta ahora no han formado parte de la investigación.

5-Para que la población no se cree falsas expectativas el Ministerio Público debe explicar con claridad que el acuerdo de lenidad que el señor Marcelo Odebrecht suscribió con las autoridades brasileñas tiene un carácter secreto hasta que sea homologado a finales de febrero o principio de marzo, y ahora puede dilatar más con la trágica muerte del juez de la Corte Suprema, Teori Zavascki, que estaba a cargo del entendimiento.

6-Que valiéndose de supuestas pruebas y documentos que no han sido aportados por la justicia brasileña, porque en esta fase está impedida de hacerlo y usando ilegalmente personal extranjero en el auxilio de la investigación, se podría producir la nulidad de todo lo que se pueda haber indagado por violación de la tutela judicial efectiva.

7-Algunos tratan de pescar en mar revuelto aupando la marcha contra la impunidad, buscando provecho político sin advertir el efecto bumerán que podría acarrear un entuerto que envuelve a todo el establecimiento partidario, desde la trinchera mediática y hasta de la eclesial otros atizan para arrodillar al gobierno y procurar algunas concesiones.