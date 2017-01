EME impartirá taller de casting En Festival de Cine Global

El encuentro, titulado “El talento detrás del talento”, será el próximo 27 de enero a las 2:00 pm en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). La inscripción es abierta hasta completar aforo.

(Santo Domingo, 20 de enero de 2017).- Los directores de casting Edna Lerebours y Miguel Fernández, de la prestigiosa Agencia EME, encargados de casting de grandes producciones como “El rey de la habana”, “xXx, Return of Xander Cage”, “True Memoirs of an International Assassin “, “María Montéz”, “Cristo Rey” y “El hombre que cuida”, tendrán a cargo un taller de casting para cine, dentro de las actividades pautadas para la décima edición del Festival de Cine Global Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La creciente industria del cine dominicano ha destapado nuevas especializaciones para nuestros jóvenes profesionales, y la dirección de casting es, sin lugar a dudas, una de las carreras derivadas del cine con más auge en nuestro país, por la gran necesidad de hallar nuevos talentos para la gran cantidad de producciones cinematográficas que se producen en la República Dominicana.

“El talento detrás del talento”, está orientado a aquellos interesados en conocer el interior del proceso de casting y las diferentes necesidades que debe cubrir la posición. Además, gracias a los ejemplos reales que tiene preparados el taller, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar “lo que se vive” en el set de filmación.

“Queremos aportar nuestro granito de arena en todas las áreas del séptimo arte. El cine no es solo dirección de cortos y largometrajes, el cine va más allá de lo visible; por eso, a través de este y los demás talleres apostamos al desarrollo de la educación cinematográfica, mostrando la variedad de campos profesionales en los cuales los jóvenes se pueden especializar”, explicó el director del Festival, Omar de la Cruz.

El taller, tendrá lugar el próximo 27 de enero en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), ubicado en San Luís, a las 2:00 de la tarde, abierto para todo el público, hasta completar aforo.