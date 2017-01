Rechazo mundial a orden restringe entrada refugiados a EE.UU:

Washington, 28 ene (PL) La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la entrada de refugiados a su país durante cuatro meses acapara hoy un gran rechazo a nivel nacional y foráneo.

Según el diario Washington Post, la iniciativa, firmada la víspera por el jefe de Estado en la sede del Pentágono, tendrá repercusiones diplomáticas, empeorará las percepciones de los estadounidenses y ofrecerá un impulso propagandístico a los grupos terroristas.

En opinión de Trump, la medida, que también impide durante 90 días conceder visas a ciudadanos de Siria, Iraq, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mantener a los terroristas radicales islámicos fuera de Estados Unidos.

Queremos asegurarnos de que no estamos admitiendo en el país las amenazas que nuestros soldados están combatiendo en el extranjero, expresó el jefe de Estado.

A su juicio, solamente se desea la entrada a territorio norteamericano de quienes apoyan a Estados Unidos y aman profundamente a su pueblo.

Reportes de prensa informaron que la orden, con prioridades de ingreso para los refugiados cristianos víctimas de persecución religiosa, afectó a los inmigrantes de las naciones singularizadas cuando se encontraban en pleno vuelo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el diario The New York Times, los primeros detenidos fueron identificados como Hameed Khalid Darweesh, trabajador del gobierno estadunidense en Iraq durante 10 años, y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, quien viajó para unirse a su esposa.

Los abogados de ambos dijeron que no se les había permitido reunirse con sus clientes y describieron momentos de tensión cuando trataron de entrar en contacto.

Para funcionarios, analistas y ciudadanos comunes de los países de mayoría musulmana, la orden de Trump resulta una provocación y señala que el ocupante de la Casa Blanca considera al Islam el problema.

Creo que esto va a alienar a todo el mundo musulmán, manifestó Mouwafak al-Rubaie, un legislador y exasesor iraquí de seguridad nacional.

Con esta orden se quebraron las promesas a las personas que han arriesgado sus vidas para ayudar a los soldados o diplomáticos estadounidenses, consideró Ryan Crocker, embajador de Washington en cinco naciones musulmanas de 1990 a 2012.

Da la impresión de que Estados Unidos ya no es el país que solía ser, no está abierto a personas capacitadas de todo el mundo, ya no es la tierra de los sueños, aseveró el novelista egipcio Ammar Ali Hassan.

Barack Obama, antecesor de Trump y al frente de la Oficina Oval hasta el pasado 20 de enero, propuso permitir el ingreso de hasta 110 mil refugiados a Estados Unidos en durante el año fiscal 2017.