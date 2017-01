Taller “Cine y diseño”por Arnold Schwartzmane el 10mo Festival de Cine

Uno de los diseñadores gráficos más influyentes del mundo, Arnold Schwartzman, ha presentado para la décima edición del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) sus aportes al mundo del séptimo arte, televisión y diseño gráfico en el taller “Cine y diseño”.

El cineasta británico,ganador del Oscar por el documental “Genocide” en 1992,expuso por más de una hora su amena historia personal y desarrollo a través de los años en el mundo del celuloide.

Schwartzman, señaló que desde temprana edad estuvo inclinado a las artes y que “siempre soñó con Hollywood”. Empezó su carrera como asistente en la televisión británica, pero su gran debut lo obtuvo cuando se mudó a los Ángeles donde le ofrecieron trabajo como artista gráfico.

El director y publicista ha diseñado desde el logo para la histórica banda de rock Rolling Stones hasta posters para los Billboards y los prestigiosos Oscars. Además, ha publicado varios libros de fotos.

Como cineasta, ha dirigido varios documentales como “Liberation”(1994), que narra la historia de la vida de los europeos divididos por los aliados después de la segunda guerra mundial, y “Echoes that Remain”, que retrata el judaísmo en Europa Oriental antes del holocausto. Sus trabajos han traspasado las fronteras de Occidente y han alcanzado relevancia en países como China y Corea del Sur.

Durante el encuentro, Schwartzman señaló que prefiere trabajar en blanco y negro. Tambiénconfesó que entre en el documental y el diseño, este último es su predilecto porque prefiere “trabajar en su escritorio que exponerse a las peripecias que conlleva realizar un filme”.

En la actualidad, se encuentra trabajando en un proyecto que lleva cuatro años en proceso, por lo que el público asistente le preguntó si espera ganar la estatuilla dorada otra vez.

“Cuando estuve nominado en 1992 por “Genocide” no me esperaba que iba a ganar. Fui fundador de la rama de los documentales y ya para este año hay más 45 filmes muy competentes, la mayoría de corte social y con temas de concienciación como el cuidado del medio ambiente o en contra del maltrato animal. Ahora mismo no es con lo que estoy trabajando. No creo que vuelva a ganar un Oscar otra vez”, contestó sonriéndo.

El taller contó con la participación de estudiantes de cine, diseño y comunicación, así tambiéncomo productores, actores y actrices.

Al final del taller Schwartzman se dirigió al público diciéndoles que la pasión y el concepto que tengas sobre las cosas es lo que realmente importa. El estilo es pasajero, es solo moda.