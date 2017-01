República Dominicana: el lugar ideal para invertir en el cine

El FCGD acogió, durante más de tres horas, a diez expertos de la industria cinematográfica del ámbito nacional e internacional, quienes debatieron temas de interés referentes al presente y futuro del campo audiovisual.

Por Carmen Guzmán.

(Santo Domingo, 28 de enero 2017). – El 10mo. Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), organizó este sábado un panel entre profesionales del cine nacional e internacional, titulado “República Dominicana: Presente y Futuro de la Industria Cinematográfica”.

La actividad contó con la intervención de la directora de la Dirección General de Cine (DGCINE), Yvette Marichal; el director y productor del filme que dio apertura al décimo FCGD (“Luis”), Archie López; el presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE), Juan Basanta; el presidente de la Comisión Consultiva del FCGD y representante de Palacio del Cine, Manuel Corripio; el cineasta argentino Diego Musiak; la abogada y periodista, Laura Castellanos; el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México, Iván Trujillo; la directora de Caribbean Cinemas y del Festival de Cine Fine Arts, Sumaya Cordero; el especialista en auditorias para proyectos cinematográficos, Gilberto Morillo; y el periodista colombiano, presentador del programa “ShowBiz”, de CNN en español, Juan Carlos Arciniegas.

La introducción estuvo a cargo de Taína Rodríguez, directora de logística del FCGD, quien actuó como moderadora en el encuentro.

La exposición inició con la directora de la DGCINE, Yvette Marichal, quien destacó las ventajas de filmar en la República Dominicana, haciendo énfasis en las hermosas locaciones del país, los incentivos de la Ley de Cine 108-10, las películas taquilleras de los últimos 3 años, los proyectos internacionales filmados en el país y el apoyo de los dominicanos hacia el cine autóctono, a través de la asistencia masiva a la proyección de películas dominicanas.

“La ley establece incentivos fiscales, en beneficio de los profesionales de la industria. Sumado a esto, nuestra nación cuenta con hermosas playas y montañas. Aquí solo nos falta ver nieve caer, y si queremos frío tenemos a Constanza.” insistió.

Seguido de esto, Marichal aprovechó la ocasión para detallar que la DGCINE ha invertido, en 2015, más de 60 millones de pesos en talleres y clases de cinematografía. Resaltó que la industria cinematográfica local ha logrado en 5 años de estrenada la ley, lo que a otras les ha costado obtener entre 10 a 15 años. Este éxito lo atribuyó a la voluntad gubernamental durante el segundo mandato presidencial del Dr. Leonel Fernández, y al interés por parte del sector de la industria, ya que sin dicho dinamismo la ley no fuese hoy una realidad.

Cerró la primera sesión, el presidente de ADOCINE, Juan Basanta, quien expresó que la ley de cine es “multisectorial, ya que así como beneficia a productores, actores, personal técnico, distribuidores y exhibidores, también llega a otros grupos de la sociedad que se ven involucrados de alguna u otra forma con la grabación de un filme”. Al mismo tiempo pidió a la sociedad reflexionar, ya que no sólo se trata de juzgar a la ley, sino que más bien hace falta asomarse a la norma y comprender sus bondades.

“Tenemos que entender que la ley no es un cargo. Y digo esto porque al ser una industria tan visible, la ley recibe varios ataques sonoros. Pero una vez te asomas a ella, te das cuenta de las bondades que tiene.”

De su lado, el director más taquillero, Archie López, destacó que al séptimo arte criollo le esperan más y mejores películas, al momento que enfatizó que ahora tenemos que empezar por llenar el territorio nacional de salas de exhibición y agradeció a los medios de comunicación el respaldo a los cineastas, ya que sin dicha colaboración no sería posible.

En la segunda sección tomó la palabra el representante de Palacio del Cine y presidente de la Comisión Consultiva del FCGD, Manuel Corripio, quien señaló sobre las nuevas tecnologías con las que cuentan las salas de exhibición en el país y aseguró que las mismas no tienen nada que envidiarle a otras. A su vez, destacó, que “invertir en cine es un negocio de alto riesgo”, pero que la Ley de Cine permite que inversionistas interesados y profesionales del campo audiovisual puedan asumir dicho peligro.

Por otra parte, el cineasta argentino Diego Musiak, continuó con una breve presentación sobre las “Coproducciones Cinematográficas”, su creación, desarrollo, composición y financiación, definiendo el cine como un arte asociativa. Seguido de la directora de Caribbean Cinemas, Sumaya Cordero, quien expuso sobre el concepto de exhibidores y distribuidores, y aseguró ambos trabajan de la mano. Al debate se sumó el experto en auditorias de obras cinematográficas, Gilberto Morillo, quien detalló los beneficios tangibles y no tangibles de la Ley 108-10 y se refirió a los últimos como los más importantes, ya que son los que dejan un beneficio cultural y económico a través de la llegada de turistas a la isla, producto de la propaganda.

También intervino el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo, quien habló sobre los avances de dicho certamen cinematográfico celebrado en México. Seguido de la abogada y periodista dominicana, Laura Castellanos, que aprovechó el espacio para exponer sobre el futuro de la industria del séptimo arte, destacando la necesidad de transparencia y el entendimiento de la misma. Al tiempo que definió a la industria dominicana como “privilegiada” en comparación con otros países, por contar con la asistencia masiva del pueblo caribeño a los filmes dominicanos.

“Los beneficios producto de la industria del cine dominicano no corresponden solamente a una cifra económica, sino que hay una ganancia que va más allá y que no se cuenta en dinero. Necesitamos entender que cada vez que una película es rodada, una historia es contada. Así que lo que queremos es contar la realidad y las bellezas de nuestro país a través de esos filmes. Así que no solo es dinero, es más bien, una herencia cultural e histórica. Y eso, no tiene precio. “, puntualizó Castellanos.

Las intervenciones continuaron con la participación del periodista colombiano, presentador del programa “ShowBiz”, del reconocido canal de televisión, CNN, Juan Carlos Arciniegas, quien expuso el tema desde su experiencia profesional: “La Industria Cinematográfica y su relación con los Medios de Comunicación”, espacio que aprovechó para recomendar a los cineastas e interesados en el industria, a establecer una buena relación con los periodistas y sobretodo con aquellos que aman el cine.

A su vez, Arciniegas, felicitó a la República Dominicana por los recientes logros en el séptimo arte; al tiempo que afirmó puede recomendar una y otra vez el país frente a productores internacionales, porque sabe que existe apoyo a los amantes del celuloide.

El panel cerró entre comentarios y fotos de los asistentes con los expositores.

Sobre la Ley 108-10

La Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, 108-10, fue promulgada mediante decreto presidencial en el año 2010. La misma se encarga de incidir en el aumento de las actividades de creación, producción, distribución, exhibición y formación del cine y audiovisual en el país.

Dicha norma se concentra en beneficiar, a través de los artículos 34 y 39 de la ley 108-10, a productores dominicanos y extranjeros. Según datos oficiales de la DGCINE, se estima que la industria cinematográfica nacional ha generado en la actualidad al menos 4,000 empleos directos, incluyendo la producción y las personas que laboran en las diferentes salas de cine. Además, según estimaciones de esta institución, dicha industria mueve más de $3,500,000.00 millones de pesos al año.

La implementación de dicha ley ha generado que en 2016 nuestro país haya sido escenario de diversas producciones internacionales, como: “The memoirs of an International Assassin” (2016), de Netflix; “XXX3: The return of Xander cage” (2017), de Universal Pictures y “El Vuelo de Turpial” (2016), de Sony Pictures; “Cabin Fever 3: Patient Zero” (2014); “Way back home” (2013); “Sharktopus Vs. Pteracuda” (2014); “Survivor” (2015), “Ex Isle Island”(2015) y “Are you the one-season 5″(2015), entre otras.