Fundador Open English, Andrés Moreno, elogia CTC

La considera como iniciativa única en la región para enseñanza y emprendimientos.

SANTO DOMINGO, 30 de enero de 2017.- El joven emprendedor venezolano fundador de la escuela de inglés en línea Open English, Andrés Moreno, calificó como única en la región la iniciativa implementada por la Vicepresidencia de la República para promover la enseñanza de las tecnologías, el inglés y el emprendimiento a través de los 99 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) que operan en todo el país.

Destacó que la creación de empleo es un asunto crítico en Latinoamérica y valoró la importancia que tiene el que este proceso comience por los CTC, los cuales consideró como un esfuerzo gubernamental muy bien enfocados.

Tras visitar las instalaciones del CTC ubicado en la comunidad Los Botados, en Boca Chica, Moreno dijo que estaba impresionado por la forma en que opera la red de los CTC y resaltó el impacto que tienen en la población, sobre todo en los más jóvenes, en lo referente a, la creación de empleos.

“Nosotros trabajamos directamente con las personas que quieren superarse en cada uno de los 21 países en los que estamos, y te puedo decir que el hecho de que desde la Vicepresidencia haya una iniciativa bien dirigida, que no es nada más una idea, pues ya hay casi cien centros que están llevando esto adelante, creo que es algo único, no lo he visto en ningún otro lado”, enfatizó.

El joven empresario de 34 años aseguró que no es común ver que los gobiernos impulsen iniciativas como esta.

“La tecnología es el nuevo idioma, el idioma del futuro, el hecho de que tengan aquí un salón para que los niños puedan venir a aprender las tecnologías, a aprender a programar distintos lenguajes, es vital porque al final esa es la comunicación del futuro y esa es la manera de conseguir empleo”, manifestó.

Moreno, quien además es fundador y presidente de Next University, una escuela virtual en la que se han matriculado casi medio millón de estudiantes de todo el mundo, impartirá este martes 31 de enero la conferencia “La innovación, clave del éxito en el emprendimiento” en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua a las 7:00 de la noche.

El empresario busca motivar a emprendedores en potencia a hacer realidad sus sueños y compartir experiencias, triunfos y retos a través de su conferencia, resaltó el gran potencial de la juventud dominicana, la cual calificó de “una generación contenta, motivada, y en pro del éxito”.

Durante la visita, Moreno fue acompañado por el subdirector de los CTC, Juan Carlos Hernández, y la encargada del CTC de Boca Chica, Bartolina Roa, quienes mostraron las distintas facilidades y ofrecieron explicaciones sobre los proyectos que se desarrollan en el mismo.

Los CTC

Los CTC son espacios de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías con los que se busca reducir la brecha digital y están ubicados en las comunidades más vulnerables del país.

Los mismo disponen de computadoras con acceso a Internet, bibliotecas documental y virtual, radio comunitaria, salas de capacitación, salón de conferencias y los Espacio de Esperanza (EPES), que es un área especial donde niños y niñas de entre dos y seis años reciben estimulación temprana y educación inicial.

El conferencista

Andrés Moreno inició su carrera emprendedora en su país natal como cofundador de Optimal English, empresa de enseñanza tradicional que proporcionaba capacitación y entrenamiento en ese idioma a ejecutivos latinoamericanos de empresas multinacionales.

Más tarde se asoció a su compañero de estudios Wilmer Sarmiento, un desarrollador web que participa junto a Moreno en los divertidos anuncios de Open English, para crear un sistema que permite a los estudiantes aprender inglés en línea a cualquier hora y desde cualquier lugar de la mano de profesores nativos de habla inglesa.

A la fecha, la empresa ha captado más de 120 millones de dólares de capital de inversión para financiar su expansión alrededor del planeta.

En el 2015 Open English adquirió Next University, una institución de educación superior que enseña habilidades vocacionales y técnicas a la clase media emergente de Latinoamérica.

Moreno fue nombrado en 2013 como miembro fundador de la Junta Directiva de Endeavor Miami, organización líder en promover la iniciativa empresarial en mercados emergentes, presente en más de 16 países.