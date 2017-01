Ministro de Educación visita Liceo San Vicente de Paúl en Los Mina

El ministro de Educación, Andrés Navarro manifestó que el Gobierno que presidente Danilo Medina, aspira a que , que ningún niño o niña quede fuera de las aulas, afirmación hecha durante un recorrido de acompañamiento en la Escuela-Liceo San Vicente de Paul, ubicado en la avenida del mismo nombre, en Los Mina.

Navarro, junto al director del plantel escolar, sacerdote Gregorio Alegría, recorrió distintas áreas, incluyendo aulas, laboratorio de informática, la cancha deportiva, área de profesores, entre otras, donde intercambio impresiones con los docentes, estudiantes y con representantes de la asociación de padres y amigos de la escuela.

En el sitio encargados de distintas direcciones técnicas del Minerd hacieron una profunda evaluación del recinto para su remozamiento, así como de los espacios disponibles para una ampliación de aulas, cocina-comedor, y otras facilidades que contribuyan a mejorar la calidad educativa en el sector Los Mina y comunidades adyacentes.

El ministro Navarro dijo al finalizar la visita que de inmediato se dispondrá que sean resueltas las necesidades prioritarias en el plantel, así como que sean evaluadas las condiciones en el terreno para hacer una obra de ampliación de aulas, laboratorios y comedor-cocina, entre otras facilidades que permitan establecer la Jornada de Tanda Extendida por instrucciones del presidente Medina.

En el plantel escolar que se imparte docencia a más de tres mil estudiantes en diferentes tandas –incluyendo sábado y domingo-, en las modalidades de básica, media, laboral y prepara.

“Hemos visto la necesidad de que el Minerd pueda responder, más temprano que tarde, a la solicitud de incluir este centro en la Jornada de Tanda Extendida, tal como lo ha requerido el padre Alegría junto a la comunidad educativa”, expresó Navarro.

Precisó que ha podido constatar personalmente la eficiencia con la que trabaja esta comunidad educativa, con miles de estudiantes de todas las edades y diferentes niveles, “y por eso estaremos tomando de inmediato las decisiones correspondientes para responder a la solución de las necesidades en el centro educativo”.

HABLA EL PADRE ALEGRÍA

En tanto que el sacerdote Alegría, calificó el recorrido de acompañamiento del ministro Navarro como “muy importante, oportuno y con total voluntad política para remozar y poner este centro como lo hemos pedido, en Jornada de Tanda Extendida”.

Refirió que el ministro Navarro y su equipo técnico han visto in sito la realidad y las necesidades del centro, “pero también debo resaltar que veo totalmente la voluntad de permitirnos el arranque definitivo del nuevo plantel, pues ha venido con un equipo que a cada cual le ha asignado su responsabilidad. Me ha dicho que pronto me llamará para definir el estatus y cuando se comenzarán los trabajos de remozamiento”.

El ministro Navarro estuvo acompañado, además, de Julio Santana, director de Gabinete del Minerd; Adolfo Cedeño, de Mantenimiento Escolar; Milton Torres, de Fiscalización Escolar; José Miguel Martínez, de Gestión de Riesgo; Juan Carvajal, de Rehabilitación Escolar, y Geovanny Romero, de Jornada de Tanda Extendida.