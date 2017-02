Afirman que PLD ha fracasado en aplicar políticas públicas para jóvenes

Santo Domingo, D. N.- La juventud del Partido Dominicanos por el Cambio manifestó hoy que los jóvenes cada día más se ven sometidos al abandono por la falta de políticas públicas que de verdad enfrenten los problemas que día a día les afectan, acusaron al gobierno de violar la Ley 49-00 en detrimento de la juventud dominicana y además propusieron acciones a favor éstos.

“El gobierno dominicano viola la ley de la Juventud en su artículo 41 cuando no asigna el 1% del presupuesto nacional. El gobierno del PLD ha fracasado en la implementación de políticas públicas, no ha creado las condiciones pertinentes para el desarrollo de jóvenes, es propulsor de un ambiente disociador que no permite el enfoque de los jóvenes en actividades productivas”, manifestaron.

En rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional de DxC, donde el joven Rodolfo Santos fungió de vocero, manifestaron que “el gobierno del PLD le propone un cuadro a la juventud dominicana nada alentador, donde no tienen acceso a educación y salud de calidad; el incremento de jóvenes involucrados en actos no serios y la falta de empleos dignos forman una bomba de tiempo para una sociedad que agoniza en medio del desierto de oportunidades”.

“El ministerio de la juventud debe reformularse, no puede seguir “funcionando” de esta manera en donde el joven dominicano no encuentra una mano amiga, el abandono de los jóvenes dominicanos quizás es una técnica de opresión o de sometimiento social donde entiende el PLD que le garantiza la permanencia en el poder a costa del desarrollo integral del joven como ser humano”, indicaron.

Los jóvenes de la organización política que preside Eduardo Estrella, propusieron varias iniciativas que irían a reorientar las políticas públicas en materia de juventud, como son: 1) ayudar a los jóvenes para que puedan iniciar y terminar sus estudios en carreras técnicas y universitarias; 2) establecer Incentivos fiscales para jóvenes emprendedores; 3) establecer programas para mejorar la seguridad ciudadana; 4) construcción de parques tecnológicos en cada provincia; 5) eliminar el impuesto al internet; 6) establecer un programa para que las parejas jóvenes casadas puedan acceder a una vivienda, 7) construcción y remodelación de instalaciones culturales y deportivas, entre otras.

La juventud de DxC concluyó haciendo un llamado a los jóvenes “a formar parte en la toma de decisiones, a construir su futuro, los llamamos a elevar su voz en contra de las perversidades de un gobierno opresor y a escribir la historia sobre el porvenir de nuestra amada República Dominicana”.