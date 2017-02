Lidio Cadet considera urgente ejecutar decisiones tomadas por CP del PLD

Lidio Cadet, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , declaró que ese Partido está obligado a tener una presencia muy significativa en el proceso de construcción de una sociedad más equitativa y una administración pública transparente y ética.

Lidio Cadet, ex secretario general del PLD, expresó que esa organización política tiene que fortalecer también su presencia en lo referente a dar respuesta a todo tipo de problemas que se susciten tanto a lo interno como a lo externo.

“He dicho varias veces en el Comité Político que tenemos que hacer una introspección, una mirada hacia adentro, para dedicarnos al partido”, señaló Cadet, entrevistado en el programa “Diálogo Urgente”, enviado en una reseña periodística de la Secretaría de Comunicaciones del PLD

“Si no tenemos sentido de cuerpo, sino hay un sentido mínimo de sentimiento que nos unen, de proyecto común, entonces no podemos hacer el papel que tenemos que hacer”, comentó.

A su entender, después de la masificación, la educación en política no ha funcionado, sobre todo porque se h estado en campaña tanto interna como externa, promoviendo candidaturas y propuestas

“Es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la voluntad de que se retome la formación política, de que los organismos se reúnan. El Comité Político no se reúne de manera normal, es una autocrítica que tenemos que hacernos”, indicó.

Manifestó que si los dirigentes no se forman en sus reuniones, en la práctica y el trabajo en los barrios, entonces no podrán tener las herramientas para poder ser un faro que ilumine en el orden de la transparencia de la ética.

Consideró que es preciso ejecutar las decisiones tomadas en el Comité Político que no se han hecho. “Nosotros hemos tomado decisiones que no la hemos llevado a cabo todavía”:

Respondiendo pregunta de los periodistas en torno a una supuesta división en el Partido de la Liberación Dominicana, Cadet aclaró que en ese partido no existe división, sino diferencias.

“En un partido con más de un millón de miembros tiene que existir diferencias, hasta en una casa hay diferencias entre la familia”.