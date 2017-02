República Dominicana abre la serie hoy frente a Cuba. Calendario de la Serie del Caribe 2017 a efectuarse en Culiacán México del 1 al 7 de febrero. Con la participación de República dominicana, Puerto Rico, México, Cuba y Venezuela.

DÍA HORA (ET) RIVALES

Miércoles 1 febrero 17:00 Granma (CUB) vs. Licey (RD)

Miércoles 1 febrero 22:00 Caguas (PR) vs. Mexicali (MEX)

Jueves 2 febrero 17:00 Zulia (VEN) vs. Caguas (PR)

Jueves 2 febrero 21:00 Mexicali (MEX) vs. Licey (RD)

Viernes 3 febrero 17:00 Caguas (PUR) vs. Granma (CUB)

Viernes 3 febrero 21:00 Zulia (VEN) vs. Mexicali (MEX)

Sábado 4 febrero 15:00 Licey (RD) vs. Caguas (PUR)

Sábado 4 febrero 19:00 Granma (CUB) vs. Zulia (VEN)

Domingo 5 febrero 15:00 Licey (RD) vs. Zulia (VEN)

Domingo 5 febrero 19:00 Granma (CUB) vs. Mexicali (MEX)

Lunes 6 febrero 17:00 Semifinal #1 No. 3 vs. No. 2

Lunes 6 febrero 17:00 Semifinal #2 No. 4 vs. No. 1

Martes 7 febrero 21:00 Final Ganador semifinal No. 2 vs. Semifinal No. 1

República dominicana le lleva cuatro horas a Culiacán.