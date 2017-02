Cónsul de RD en NY felicita dominicanas

NUEVA YORK.-El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos A. Castillo, felicitó al elenco de dominicanas encabezado por la actriz Dascha Polanco, por poner en alto la dominicanidad en el exterior al ganar una presea en los prestigiosos premios SAG Awards, por su destacada actuación en “Orange is the New Black”, serie Americana de la televisión en la que ella le da vida a la reclusa Dayanara Díaz.

Castillo dijo que tanto él como el personal del Consulado y la comunidad dominicana en general “celebramos con mucho orgullo y gallardía la premiación de que fue objeto Dascha, quien forma parte del programa de visitas a cárceles que por instrucciones del presidente Danilo Medina iniciamos con el objetivo de conocer directamente de los presos dominicanos sus situaciones para protegerlos y asistirles ante los tribunales en Estados Unidos”.

El funcionario consular hizo extensivos sus parabienes a las otras dominicanas que integran el repertorio en la serie comedia-drama de televisión “Orange es el nuevo negro (OITNB)”, Jackie Cruz, Jessica Pimentel y Laura Gómez así como a la cubanoamericana Selenis Leyva y demás actores. La serie creada por Jenji Kohan superó las castas de “Black-ish”, “The Big Bank Theory”, “Modern Family” y “Veep” para el trofeo.

Sostuvo que “el hecho de que Dascha resultara ganadora de un premio SAG Awards como parte de dicha serie televisiva es una muestra de que se hizo una justa y bien merecida selección al ser escogida para acompañarnos junto a personal de los departamentos de Visas y Protección y de Asuntos Legales a cárceles y a recintos correccionales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para cerciorarnos de las situaciones de los dominicanos que están presos en espera de ser llevados ante la Justicia o deportados de los Estados Unidos”.

Significó que la estrella del cine dominicano constituye un ejemplo a imitar por sus connacionales recluidos en cárceles localizadas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, estados que están bajo su jurisdicción consular, “pues sólo su presencia los debe llevar a la reflexión y a entender que deben reinsertarse a la sociedad llevando una vida normal, inmersos en el trabajo, respetando a sus congéneres y las leyes en su país y en el extranjero”.

La mayoría del elenco encabezado por Taylor Schilling y Dascha Polanco subió al escenario para aceptar la presea en el reparto del drama-comedia para el funcionamiento excepcional por un conjunto en una serie de televisión en los recién celebrados 23os. premios anuales del gremio de los actores de la pantalla, en una temporada que está dando grandes resultados para “Orange is the New Black”, si se toma en cuenta las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos sobre Inmigración.

La cuarta temporada de OITNB, que se estrenó el verano del año pasado, trató sobre los efectos negativos de la privatización de la prisión de Litchfield, las divisiones de raza y clase y el desequilibrio de poder entre los guardias y los reclusos. Esta es la tercera vez que el elenco del espectáculo ha ganado este premio, ganando previamente por las temporadas 2 y 3.

El cónsul Castillo dijo que los premios del Sindicato de Actores de 2017 y de la revista People, constituyen una de las premiaciones de mayor prestigio en los Estados Unidos por lo que con el galardón recibido por la actriz Dascha Polanco y las otras tres dominicanas, se pone más en alto la dominicanidad en el exterior.

Sus actuaciones

Entre otras fílmicas, Dascha ha actuado en “Gimme Shelter” con el rol de Cararnel (año 2013), “The Gobbler” como Macy (año 2014); “Joy”, donde desempeñó el papel como Jackie (año 2015), y “The Perfect Match” como Sheila “Pressy” Wells (año 2016).

Asimismo en las series de televisión “Unforgettable” como Estrella (año 2011), en el episodio Trajectories; “NYC 22” como Fan #2 (año 2012), en el episodio Firebomb; “Orange Is the New Black” como Dayanara –Daya- Díaz (año 2013), en 50 episodios que la hicieron ganadora del Premio Screen Actors Guild por su actuación excepcional por un conjunto en una serie de comedia en los años 2014 y 2015.

Como resultado del programa de visitas a cárceles de parte del cónsul Castillo en compañía de Doscha Polanco, fue libertado recientemente Tairón Luis Cabrera, de 31 años de edad, quien estaba en lista para ser deportado de los Estados Unidos. Castillo dispuso que se le ofreciera asistencia legal siendo reforzada la labor de sus abogados que llevaban su caso ante los tribunales, sobre un delito que alega no haber cometido en Pennsylvania y por el cual tenía 2 años en prisión.

La libertad de Cabrera, quien estaba preso en el Centro de Detención del USCIS de Batavia, localizado en el 4250 Federal Drive, en Búfalo, casi en la zona fronteriza entre EE. UU. y Canadá, se logró al demostrarse que era hijo adoptivo de un ciudadano norteamericano por lo que no podía ser deportado.

La serie “Orange es el nuevo negro”, en la que Doscha Polanco juega un papel estelar, gira en torno a Piper Chapman (Taylor Schilling), una mujer de 30 años que vive en la ciudad de Nueva York, condenada a 15 meses en la penitenciaría de Litchfield, una prisión federal de mujeres de seguridad mínima (inicialmente operada por el “Departamento Federal de Correcciones”, una versión ficticia de la Oficina Federal de Prisiones, y más tarde adquirida por MCC, una empresa de prisión privada) en el norte de aquí.

Piper había sido condenada por transportar una maleta llena de dinero de la droga para su novia Alex Vause (Laura Prepon), un contrabandista de droga internacional. El delito había ocurrido 10 años antes del comienzo de la serie y en ese tiempo Piper había pasado a una vida tranquila y respetuosa de la ley entre la clase media alta de Nueva York. Su súbita e inesperada acusación altera gravemente sus relaciones con su prometido, su familia y sus amigos.