Lady Gaga estupenda en el súper bowl

En medio del derroche de tecnología escénica, de espectaculares luces y sincronizada coreografías, Lady Gaga lució todo su glamour en un escenario donde la estrella se suponía no era ella, pero que al final se lució como la celebridad que ha sido.

La cantante estadounidense derrochó su talento en el estadio cantando un mash-up patriótico “God Bless America” ​​y “This Land Is Your Land” en un traje de cristal; luego se elevó sobre la multitud para hacer su camino a la famosa plataforma de espectáculos de medio tiempo.

La cantante apareció hablando de la libertad de la justicia de su nación sobe el techo del lugar. Luego se elevó por el aire suspendida de cuerdas y cayó en una torre para que todas la vieran cantar Poker Face. Vestía un body plateado con cuello alto y mangas largas. Lució unas botas largas que tenían brillantes al igual que su vestido.

Comenzando con un homenaje a su Born This Way jam “Edge of Glory”, ella cantó “Poker Face” en una percha por encima de la multitud, continuando la acrobacia voladora para finalmente tomar su lugar en el escenario. Junto con varios bailarines para continuar con el espectáculo, Gaga clavó algunas coreografías para “Born This Way”, seguido por su colaboración con Beyoncé “Teléfono”.

Las vueltas de Gaga entonces volvieron al principio, con Gaga que balancea un keytar para su golpe del desglose “Just Dance.” Después de la serie de viejos éxitos llegó una canción de Joanne, ya que Gaga tomó el piano para “A Million Reasons” – pero luego se preparó para el gran final, “Bad Romance”.

Fuegos artificiales explotaron cuando Gaga subió una escalera de plata para cerrar el show, poniendo el perfecto toque final en la actuación de locura, sí, dejando caer el micrófono.