Comité político pide PGR que profundice pesquisas sobre Odebrecht

En una reunión calificada por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, como “trascendente”, el Comité Político de esa organización decidió convocar a una reunión del Comité Central para el próximo 11 de marzo y reclamar de la Procuradora General de la República (PGR) profundizar las indagatorias sobre los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.

“La dirección del Partido de la Liberación Dominicana entiende que el Procurador General de la Republica debe insistir, afianzar en las investigaciones y pesquisas hasta dar con resultados pertinentes si se descubre que hubo sobornados por parte de esta compañía constructora” explicó Pared Pérez al informar de la decisión del organismo directivo en el PLD.

Argumentó que el PLD no podía tomar una decisión que no fuera esa porque tiene un largo historial de lucha contra la impunidad y la corrupción: “no podía tomar otra decisión que no fuera esa, porque si algo motivó al PLD en sus inicios fue la lucha contra la corrupción y contra la impunidad” apuntó.

“Y si el pueblo entiende que se debe insistir en luchar contra la impunidad y la corrupción, el PLD no se va a quedar atrás porque siempre ha sido eso, lo que ha orientado la actividad del PLD y por eso, entiende y le hace un llamado al Procurador General de la República, a que profundice las investigaciones y las pesquisas en torno a lo que ha venido investigando, relacionado con los supuestos sobornos que ha habido de parte de la Odebrecht, según lo han dicho altos gerentes y propietarios de esta compañía” dijo textualmente Reinaldo Pared Pérez al resumir las conclusiones del encuentro del Comité Político peledeista

En esencia son las conclusiones de los dos puntos tratados en la amplia reunión del Comité Político peledeísta que inició a la 7.10 de la noche y concluyó a las 11.50 cuando Reinaldo Pared Pérez en compañía de Franklin Almeyda, Cristina Lizardo y Radhamés Camacho, resumieron las conclusiones del primer encuentro de dicho organismo en el 2017.

30 de los 34 miembros del Comité Político asistieron a la reunión de carácter ordinario realizada en el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina Presidencial con las excusas presentadas por el Presidente Danilo Medina, Miriam Cabral, José Tomás Pérez y Felucho Jiménez.

Según explicó Reinaldo Pared Pérez, el primer tema abordado por el Comité Político fue el interno, aprobando los proyectos de Reglamentos que rigen la aplicación de las resoluciones del VIII Congreso Ordinario Comandante Norge Botello

Dijo que una propuesta de modificación al Reglamento para revisar y actualizar el Padrón de Miembros presentada por Franklin Almeyda, también fue aprobada.

“Debo señalarles que los proyectos de reglamentos pendientes, fueron aprobados todos, incluyendo una propuesta hecha por el compañero Franklin Almeyda, relacionado con el proyecto de Reglamento que tiene que ver con el Padrón que será sometido al Comité Central” declaró el secretario general peledeista

En ese sentido anunció la convocatoria al Comité Central para el sábado 11 de marzo a las diez de la mañana en el Gran Salón de Casa Nacional.

Pared Pérez dijo que se copiarán los impresos contentivos de los Reglamentos y se entregarán a los miembros del Comité Central, fijando de plazo el 24 de febrero para hacer las observaciones mediante escrito dirigido a la Secretaría General.

El día 6 de marzo, se reunirá nuevamente el Comité Político para afinar aspectos de la reunión del Comité Central del 11 de marzo.

“Se está convocando al Comité Central para el día 11 de mArzola, a las diez de la mañana, en la Casa Nacional, de nuestra organización. Previa a esa reunión cada integrante del Comité Central será apoderado de los proyectos de Reglamentos que ya han sido conocido por el Comité Político y previo a esa reunión el Comité Político se vuelve a reunir el 6 de marzo, es decir, una semana antes de la convocatoria al Comité Central” informó Pared Pérez.

La situación política nacional fue el segundo de los temas tratados en la reunión del Comité Político de este lunes 6 de febrero, explicando que fue punto de amplio debate, con una nutrida participación de los asistentes a la reunión abordando la situación interna del PLD, la del gobierno y la externa que vive la República Dominicana y el país.

Los presentes en la reunión Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Margarita Cedeño de Fernández, Cristina Lizardo , Rafael Alburquerque, Euclides Gutiérrez Félix, Franklin Almeyda, Cesar Pina Toribio, Alma Fernández, Alejandrina Germán, Carlos Amarante Baret, Radhamés Camacho, Radhamés Segura , Ramón Ventura Camejo, José Ramón Fadul, José Joaquín Bidó Medina, Jaime David Fernández Mirabal, Julio Cesar Valentín, Francisco Javier García, Lidio Cadet, Temistocles Montás, Eduardo Selman, Bauta Rojas Gómez, Abel Martínez, Radhamés Jiménez, Simón Lizardo, Carlos Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara y Lucia Medina.