Conmemoran el Día Mundial de los Humedales

El centro cultural organizó la charla El papel de los insectos en el ecosistema, a cargo del fotógrafo y ambientalista Carlos De Soto.

SANTO DOMINGO, 7 de febrero de 2017.- En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD) realizó la conferencia El papel de los insectos en el ecosistema, dictada por el fotógrafo y ecologista Carlos De Soto.

En la actividad, desarrollada en el auditorio La Trinitaria de la biblioteca, De Soto planteó la importancia que tienen estos artrópodos en la naturaleza, y de cómo sus funciones de polinización, limpiador de suciedad y el parasitismo los convierten en una especie indispensable para la salud del planeta.

“Por supuesto, si es significativo para el ecosistema también lo es para nosotros los seres humanos, debido a que gran parte de los cultivos dependen de la existencia de ellos y de las funciones que realizan. Sin insectos no tendríamos plantas, sin plantas los alimentos no existieran y sin los alimentos no podemos vivir”, afirmó.

El fotógrafo y autor de la obra Maravillas Naturales de Nuestra Tierra, comentó a decenas de estudiantes provenientes de los centros educativos Marillac, Evangélico Nacional y Evangélico Central, que el 70 por ciento de los animales que habitan en el planeta son insectos, los cuales representan la forma más exitosa de vida.

“Con la ayuda de diversos insectos, el ecosistema puede desarrollarse: se forma la tierra, los bosques producen oxígenos, se previene la erosión del suelo y se regula el flujo del agua”, destacó.

Dijo también que muchos de ellos son parte de la cadena alimenticia, donde los más grandes se comen a los pequeños y así sucesivamente, con el fin de evitar que estos crezcan y se conviertan en una peligrosa plaga que afecte el ambiente y al ser humano.

El ecologista, quien actualmente administra el grupo Ecología y ½ Ambiente -RD, mostró a los asistentes algunas imágenes de insectos captados por su lente durante los viajes realizados a varias zonas del país. Aprovechó el momento para motivar a los jóvenes a cuidar, amar y respetar la naturaleza.

“La relación del individuo y el ecosistema es vital, si aislamos una especie por algún tiempo, esta acabará desapareciendo”, advirtió.

La presentación del conferencista estuvo a cargo de la directora de la BIJRD, Dulce Elvira de los Santos, quien destacó el interés de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, de promover este tipo de charlas para inculcar en los jóvenes el amor por el medioambiente.

Por tal razón, el pasado año la vicepresidenta inauguró en la BIJRD el Parque Greta, un espacio enfocado en la educación medioambiental para crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza y sus recursos. El área, construida con el auspicio de la Fundación Propagas e inspirada en un parque rodeado de naturaleza, fomenta el encuentro ciudadano a través de la educación lúdica, la cultura y la inclusión social.

Protector de la naturaleza

Fotos de De Soto ilustran libros de Centro Cuesta Nacional (CCN) en sus ediciones dedicadas a Barahona, Pedernales, La Vega y Puerto Plata. También sus imágenes han engalanado portadas de importantes revistas como Golf View, Barrick Gold News, Juandoliando, entre otras.

Recientemente algunas de sus fotografías también le fueron solicitadas y publicadas en la página de la Sociedad de Ornitología de la Universidad de Cornell y en otras publicaciones internacionales como la revista internacional sobre naturaleza de El Salvador, “Bioma”.

Además ha participado en varios concursos de fotografía obteniendo el primer lugar en Salvemos Loma Miranda, en el 2013, y en el Concurso de Fotografía Internacional Anole of the world en 2015.

Una increíble iniciativa

Durante la visita, Carlos De Soto se mostró impresionado por los proyectos que se desarrollan en la biblioteca en favor de la niñez y la juventud. Dijo sentirse contento por saber que la vicepresidenta Margarita Cedeño busca sensibilizar y preparar a las futuras generaciones y a sus familias en el tema medioambiental a través del Parque Greta.

Día Mundial de los Humedales

Se celebra el 2 de febrero desde 1977 en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán.

Su importancia

Los humedales son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimientos de agua dulce. Constituyen zonas de usos para actividades humanas como el turismo y la pesca. Contribuyen en la regulación del ciclo del agua en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua y refugio de vida silvestre.