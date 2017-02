Consulado orienta a dominicanos a defenderse de medidas de Trump

Consulado Dominicano en NY y la NMCIR inician campaña de información y orientación a dominicanos ante recientes medidas migratorias en EEUU

NUEVA YORK.-El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos A. Castillo, y la presidenta de la Coalición del Norte de Manhattan para los Derechos de los Inmigrantes (NMCIR), Ángela Fernández, acordaron iniciar una campaña para informar, orientar y asistir a los dominicanos residentes en los Estados Unidos, a quienes aconsejaron no salir del país sin antes consultar con abogados si han sido objeto de acusaciones de derecho penal o civil.

El cónsul Castillo y la activista comunitaria Fernández emitieron un primer comunicado en el cual se les advierte a los dominicanos residentes permanentes, indocumentados y a aquellos que están en proceso o quieren aplicar para optar por la ciudadanía estadounidense, sobre cuáles son sus derechos como inmigrantes ante las recientes medidas en inmigración tomadas en EE. UU.

Asimismo, Castillo dirigió un Memorándum a los vicecónsules, encargados departamentales y empleados de la sede consular para informarles sobre la referida campaña.

Insistió en exhortar a los dominicanos residentes permanentes y nacionalizados estadounidenses así como a los que tienen visa de turistas, estudiantes o de negocios, a consultar a un abogado antes de salir de territorio norteamericano en caso de que hayan sido arrestados o acusados por transgresiones, delitos mayores y delitos menores.

Castillo reveló que las dos órdenes ejecutivas sobre el tema de inmigración han provocado preocupación entre los cónsules latinoamericanos en el estado de Nueva York, teniendo algunos que buscar asesoría legal.

Afirmó que “las autoridades de EE. UU. están en todos sus derechos de adoptar las medidas que estimen de lugar porque es una nación libre y tenemos que acogernos a las leyes que trace este Gobierno o el Estado, pero siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los connacionales dominicanos que representamos y quienes están agradecidos por la acogida que nos da este país”.

Dada la importancia que reviste para los dominicanos residentes en EE. UU. así como para quienes tienen visas para viajar a la nación norteamericana, damos a conocer inextenso el documento contentivo de las advertencias y recomendaciones que hacen el Consulado Dominicano y la NMCIR a través de Carlos A. Castillo y Ángela Fernández, las cuales se aplican tanto para documentados como para indocumentados.

Si va a viajar fuera de EE. UU.

• Si tiene residencia permanente legal (también conocida como “green card” o “tarjeta verde”) y ha tenido algún contacto previo con la Policía (incluyendo cualquier tipo de contacto por más mínimo que sea) o ha sido arrestado por algún presunto delito, infracción o violación de alguna ley, evite salir del país antes de consultar con un abogado con experiencia en el área de inmigración, una organización sin fines de lucro dedicada a servicios legales de inmigración, tal como Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights (NMCIR), o el Consulado Dominicano en Nueva York para obtener orientación general. (Esa es una de las maneras en que dominicanos que son residentes permanentes en los EE.UU. podrían enfrentarse a un proceso de deportación).

• Si es indocumentado, al salir de los Estados Unidos, podrían prohibirle la entrada nuevamente por hasta 10 años o más. Explorar alternativas legales, con los abogados de Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights u otro abogado de inmigración reputable, antes de salir de los EE. UU., ya que podría ser elegible para alivio migratorio. Si es indocumentado no es recomendable ir o acercarse a ningún aeropuerto para buscar familia o amigos, porque corre el riesgo de ser detenido por un agente de inmigración.

• Si tiene residencia permanente legal y al regreso a los EE. UU. un agente de inmigración le pide o lo trata de convencer para que firme algún documento renunciado a su residencia (I-407), usted tiene el derecho a no firmarlo y a ser presentado ante un juez de inmigración (de ser necesario). Si firma algún documento corre el riesgo de perder su estatus legal como residente permanente y podría enfrentar un proceso de deportación. Si se siente presionado y lo entiende pertinente de acuerdo a las circunstancias, expréseles a las autoridades de inmigración que desea hablar con un abogado.

A residentes legales que quieren aplicar para la ciudadanía de EE. UU.

Se les sugiere a los residentes permanentes legales elegibles que apliquen para la ciudadanía de EE.UU., que tengan en cuenta que si han tenido algún contacto de lo más mínimo con la Policía, deben de consultar con un abogado con experiencia en materia inmigratoria de los EE. UU. o nuestra organización (www.nmcir.org) antes de aplicar. Tenga en cuenta que los ciudadanos dominicanos tienen derecho a la doble nacionalidad.

Este aviso no es asesoramiento legal y no sustituye el asesoramiento de un experto legal. Es una orientación general.

Northern Manhattan Coalition For Immigrant Rights está localizada en el 5030 Broadway, Suite 639, NY, NY 10034. Tel. (212) 781-0355. Email: info@nmcir.org . En la Web: www.nmcir.org . El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York está situado en el 1501 Broadway, Suite 410, NY, NY 10036. Tel. (212) 768-2480. Email: info@consuladord-ny.org. Web: www.consuladord-ny.net ;

En el comunicado que también sirve como guía informativa, el cónsul Carlos A. Castillo y Ángela Fernández hacen algunas advertencias adicionales a los dominicanos:

• Ahorre dinero para pagar asistencia legal de inmigración en caso de ser necesario.

• Asegure que su pasaporte dominicano o identificación consular esté vigente (mantenga estos documentos en su casa, no ande con ellos en la calle).

• Consiga una copia de su acta de nacimiento (mantenga estos documentos guardados en un lugar seguro en su casa).

• Guarde documentos que comprueben que ha vivido en los EE.UU. desde que llegó al país (pago de cuentas, facturas, registros de escolaridad, pruebas médicas, etc. que tengan su nombre y fecha).

• Si ha pagado impuestos bajo un Tax ID ITIN # continúe haciendo esta contribución (si es indocumentado), o por vía de un número de seguridad social. Si eres indocumentado y no tienes Tax ID ITIN #, no apliques para un nuevo número hasta tanto entendamos los próximos pasos de esta nueva administración.

• No vaya a un “notario” para ayuda migratoria. En los EE. UU, muchos notarios no son abogados y no tienen permiso legal de ejercer como abogado. Sin embargo, tenga en cuenta que los abogados admitidos a ejercer la profesión en la jurisdicción del Estado de Nueva York, tienen el derecho a ejercer también como notarios.

• Si has sido arrestado en cualquier momento consigue todas las decisiones “disposiciones” finales de la corte criminal.

• Si inmigración llega a su casa: No abra la puerta, pues Agentes de ICE pueden hacerse pasar por policías buscando ayuda en una investigación criminal para hacerlo abrir la puerta. ICE requiere un “search warrant” (una orden de allanamiento) o un “arrest warrant” (una orden de arresto) firmada por un juez, con el nombre exacto de la persona que buscan. Pídales a los oficiales que deslicen la orden por debajo de la puerta, confirme el nombre y la dirección y reúnase con ellos afuera si la orden es legítima. Si usted es el padre o madre o tiene la custodia de alguna persona menor de edad, indíquelo de inmediato a ICE.

• Antes de firmar cualquier cosa, consulte con un abogado: Es posible que, sin darse cuenta, renuncie por escrito a su estatus legal, sus derechos o acepte algo que no debe aceptar.

• Tenga un plan de seguridad: Memorice el número de teléfono de un amigo o familiar que sepa dónde encontrar sus documentos importantes, incluyendo su número de registro de extranjero (Alien number), y tenga un plan para el cuidado (o custodia) de sus hijos y finanzas.

• Tenga un plan financiero: Procure un poder notarial (“power of attorney”) para que alguien de confianza pueda representarlo. Dicho documento debe señalar una persona de su escogencia para manejar sus asuntos financieros (por ejemplo, si es dueño de un negocio) cuando no pueda hacerlo por usted mismo. Debe estar seguro que la persona escogida es de su entera confianza.

• Usted tiene derechos – el derecho a permanecer callado: Si un agente de inmigración o policía lo detiene o arresta, usted tiene el derecho a permanecer callado. Sólo está obligado a dar su nombre. No está obligado a dar el nombre del país, decir dónde nació, ni especificar su nacionalidad. No debe mentir. Mencione únicamente que “No va a responder a más preguntas sin la presencia de mi abogado.” Y después permanezca callado.

• Tenga una consulta “Screening” para determinar si usted es elegible para alguna forma de alivio migratorio. Consulte NMCIR, un abogado con experiencia en materia de inmigración o una organización reconocida por las cortes de inmigración para ofrecer servicios legales de inmigración. Es posible que usted sea elegible para alguna forma de alivio migratorio, pero necesita que un abogado con ética la haga el correspondiente análisis legal y lo guíe de forma correcta.

• Si tiene una orden de deportación o se encuentra en medio de algún proceso de “removal” o deportación, consulte un jurista con experiencia en materia inmigratoria.

• Aunque no está claramente establecido el derecho a grabar un arresto, considere grabar un arresto practicado por ICE en caso de presenciar un abuso a sus derechos y garantías constitucionales. Publícalo de inmediato en Facebook u otras redes sociales. Esto le puede ayudar en el momento, y como evidencia a su favor en las cortes. Si tiene residencia legal permanente, es recomendable aplicar para la ciudadanía estadounidense.