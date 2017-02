Senado escoge mujer y miembro CC

Seleccionan a Margarita Melenciano Corporán

Los senadores completaron este martes los cinco miembros de la Cámara de Cuentas al escoger a la señora Margarita Melenciano Corporán, en sustitución del renunciante Pablo Domingo del Rosario, quien no llegó a juramentarse.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), senador Rubén Darío de la Cruz, propuso al pleno que fuera incluido en la orden del día, la renuncia de Pablo Domingo del Rosario con el fin de escoger a la persona que lo sustituiría en el organismo fiscalizador de los recursos del Estado.

Los primeros en ser escogidos como miembros de la Cámara de Cuentas para el período 2016-2020, fueron Francisco Álvarez Pérez, presidente; Pedro Antonio Ortiz Hernández, vicepresidente; Carlos Noé Díaz, secretario, y Félix Álvarez Rivera, junto a Del Rosario quien al día siguiente envió su renuncia al presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez.

El senador por La Altagracia, Amable Aristy Castro, precisó que escoger a Melenciano Corporán, se estaba escogiendo a dos miembros de una terna, y estimó que debe seleccionarse a Rhina Alessandra Díaz Tejada, que era la que figura donde estaba Del Rosario, y que estuvo muy buena presentación.

Tommy Galán, quien presidió la Comisión Especial que seleccionó a los miembros de la Cámara de Cuentas, dijo que el pleno lo que está conociendo es una renuncia, y en este caso el Senado lo que está conociendo.

Prim Pujals, expuso que la renuncio de Del Rosario llegó y abrió la puerta al Senado para corregir una falla, porque no se escogió una mujer entre los miembros de la Cámara de Cuentas.

Santiago Zorrilla, vocero del bloque de Senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que la exposición de la joven Díaz Tejada, fue muy brillante.

Empero, José Rafael Vargas, expuso que Del Rosario fue escogido por el Senado, y el paso que está dando el pleno de senadores es muy diferente, porque ahora que se conoce de una renuncia, además de que la Constitución y los Reglamentos Internos de la Cámara Alta, no le pone una camisa de fuerza para que escoja los miembros de una misma terna.

José Ignacio Paliza, del PRM por Puerto Plata, apuntó que el artículo 80 del Reglamento es claro, “por lo cual el Senado si está atado a ternas. Por eso no se pueden escoger dos miembros de una misma terna, ya que Pablo del Rosario nunca fue titular ya que no se juramentó”.

Elegimos un postulante de la terna del renunciante de Pablo del Rosario, o atribuirle la prerrogativa a la Cámara de Diputados, para que haga una evaluación nueva para que elija un nuevo miembro.

El senador Arístides Victoria Yeb, recalcó que Del Rosario declinó a su elección, respaldó la propuesta que presentó el vocero del PLD, e indicó que nada ata que se escoja a una persona en particular, sino uno de los 10 restantes que conformaron las ternas enviadas por la Cámara de Diputados.

También se pronunciaron los senadores Adriano Sánchez Roa y Euclides Sánchez, de Elías Piña y La Vega, quienes respaldaron la posición planteadas por De la Cruz y Victoria Yeb.

Julio César Valentín explicó que al momento de Pablo del Rosario haber sido electo, ya se consideraba miembro de la Cámara de Cuentas, por lo cual en su comunicación dijo que renunciaba.

Anotó que todos los que están ahí son elegibles, y expuso que por alguna razón u otra, la decisión del Senado podría ser atacada en el Tribunal Constitucional.

Manifestó que dentro de las mujeres que aspiran a la Cámara de Cuentas, dos son esposas de diputados. Sobre esto, Paliza aclaró que la decisión del PRM no es para beneficiar a nadie en particular, y agregó que no han estado de acuerdo del procedimiento desde que se inició el proceso, y reiteró su pedimento.

Tras los debates, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, leyó la carta de Pablo del Rosario, y citó que su elección constituye una degradación porque durante ocho años fue vicepresidente de la Cámara de Cuentas, “y el Senado no ha degradado a nadie, sino que apeló al artículo 13 de la ley 100-04 de la Cámara de Cuentas, que eligió al bufete directivo de ese organismo que es de dos años”.

Precisó que con la renuncia de Del Rosario se presenta una situación nueva, porque ya el Senado cumplió con la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, y que está a la libre discreción del pleno elegir a la persona que entienda más pertinente.

Se rechazó la propuesta que presentó el PRM, con un total de 23 votos en contra y tres a favor.

Secretario del bufete

El pleno de la Cámara Alta además escogió como secretario del bufete directivo al senador Manuel Paula, quien sustituye Eddy Mateo Vásquez, quien había renunciado en enero pasado por razones de salud oftalmológica.

La moción se incluyó en la orden del día el portavoz de la bancada de senadores oficialistas y senador por la provincia de Hato Mayor.

Movilidad de Transporte

Además, los senadores dejaron sobre la mesa la lectura del proyecto de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que crea el Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), como órgano rector en ese sector.

La iniciativa que consta de 90 páginas y 260 artículos, es de la autoría del diputado Tobías Crespo, a pesar de que la Cámara de Diputados la había aprobado, retornará a ese hemiciclo porque la Comisión Especial de senadores introdujo varias modificaciones.

La lectura del proyecto se dejó en el artículo 69 y se continuará mañana en la sesión convocada para este miércoles.