¿Cómo Odebrecht trata de sobrevivir?

La empresa brasileña Odebrecht trabajar en lavar su imagen para sobrevivir en el mercado y para ello se enfoca a llegar a acuerdos con gobiernos y delatar a los sobornados en sus operaciones. Tras el acuerdo, la empresa proporciona todas las informaciones requeridas por las autoridades de los países envueltos en su red de corrupción.

Ha trascendido que la estrategia de la empresa brasileña Odebrecht es revelar ilegalidades e involucrados, colaborar con autoridades gubernamentales y continuar su trabajo para sobrevivir como entidad, afirmó hoy aquí Michael Munro, abogado estadounidense experto en rescate de imagen.

El jefe de la Oficina de Cumplimiento de la corporación aseguró, en entrevistas con medios de prensa panameños, que el primer paso de la compañía es ‘enfrentar el pasado y asegurarse que sabemos exactamente lo que sucedió y por qué sucedió’.

En su opinión debe preservarse la información en la etapa de investigación, para solo publicarla cuando esté totalmente verificada y evitar así contradecirla o cometer injusticias, táctica que aplica en varios países, incluido Panamá, porque ‘la credibilidad es esencial’, expresó.

‘Espero que Panamá tenga un sistema judicial para lidiar con el proceso que no permita filtraciones de la información hasta que todo esté concluido. La razón por la cual no queremos que se revele la información es por si no es ciento por ciento precisa’, sugirió el especialista.

Ejemplificó que el acuerdo con Estados Unidos del pasado 21 de diciembre contenía información que se conoció en ese preciso momento e insistió que cuando la investigación en este país termine, podrán revelarlo todo.

‘Nos encontramos en una situación única, porque queremos avanzar y llegar a acuerdos con los gobiernos, como lo hicimos en Estados Unidos y Brasil, pero no todas las investigaciones han sido terminadas’, aseveró al aclarar que aún no se conoce la totalidad de lo sucedido.

La segunda fase de la ruta que se trazó la empresa es ‘asegurarse de que la empresa genera los controles, los procesos y la atmósfera correcta hacia el futuro, y esa es la parte en la cual yo trabajo’, dijo y explicó que se trata de continuar con todos los proyectos brindando la misma calidad de servicio y trabajo.

Sobre las reacciones populares adversas en Panamá, Munro admitió las razones emocionales de ‘que todo el mundo quiere sacar a Odebrecht, pero los argumentos más claros son que Odebrecht ha sido un excelente socio de servicio por muchos años, y hemos brindado un trabajo ejemplar’.

Y acotó: ‘No hay duda de que Odebrecht cometió errores, pero eso no hace que la compañía sea corrupta (…) hay un compromiso de ser transparentes’.

En su labor de ofrecer otra arista de la organización, señaló: ‘yo pienso que en los países en los que estamos presentes la gente querrá ver que somos una buena compañía y una parte de mi trabajo es facilitar ese tipo de información y el personal de monitoreo que será nombrado próximamente hará auditorías’.

Sobre la impunidad tras la confesión, el abogado opinó que nunca conoció un ejemplo en el cual una empresa quedó sin castigo por confesar corrupción, ‘las compañías reciben un castigo, no me puedo imaginar que no habría en cada uno de los países algún tipo de consecuencias’, dijo.