Sócrates McKinney llega a la pantalla en la tercera temporada

Santo Domingo. Sócrates McKinney, el gran apasionado y conocedor de la moda y modelaje a nivel local, expande sus fronteras al participar como juez en la tercera temporada de uno de los reality más importantes a nivel regional: Caribbean’s Next Top Model 2016 (CNTM). Su elección estuvo basada en el prestigio profesional y el posicionamiento regional que tiene Mckinney en la industria de la belleza y moda.

Actualmente, en su tercera temporada, ‘#CaribeNTM’, es parte del formato ‘America’s Next Top Model’ creado por Tyra Banks, con licencia de CBS International, busca atraer el mercado de la región incluyendo figuras de alto renombre como McKinney que le de credibilidad y posicionamiento al reality, logrando así atraer el talento a participar e impregnando de dinamismo la serie.

La participación de Sócrates Mckinney se basa en las diversas áreas que el profesional dominicano dominina, como son el estilismo, desenvolvimiento en pasarela, fotografía para modelaje, coaching y descubridor de modelos. Dividiendo su rol protagónico en el programa entre estas áreas y su papel como uno de los tres jurados principales del show. Además de Wendy Fitzwilliam y Sócrates Mckinney el panel de jurados cuenta con la presencia de Pedro Virgil, afamado fotógrafo de modas y celebridades procedente de Australia.

“Me siento muy halagado de formar parte del jurado de “Caribbean’s Next Top Model”, un reality que tiene como objetivo buscar nuevos talentos caribeños para insertarlos en la industria mundial del modelaje. Soy un apasionado de la belleza mestiza de nuestros hombres y mujeres en el Caribe; belleza que he promocionado desde cada una de las plataformas que he podido crear a lo largo de estos años. Además, Estoy muy feliz de poder trabajar al lado de un gran equipo de profesionales entregados a un proyecto tan importante para nuestra región.”, expresó McKinney.

La ganadora de esta temporada recibe $ 25,000 USD en efectivo, un contrato de modelaje con Mint Model Management en New York City, una cobertura y propagación editorial en SHE Caribbean Magazine y entre otros premios y reconocimientos.

FLOW trae la acción a los espectadores en su nuevo canal de entretenimiento FLOW 1, todos los lunes por la noche a partir de las 9 pm, comenzando el pasado lunes 30 de enero. Aunque no será transmitido en televisión disponible a nivel local. Cada episodio será insertado en el canal de YouTube de CNTM. Los espectadores podrán sintonizar para apoyar a sus chicas favoritas siguiendo y votando en las redes sociales o en línea en www.caribbeansnexttopmodel.com.

#CaribeNTM peinó más de 30 territorios del Caribe y redujo a más de doscientos (200) solicitantes a diecisiete (17). Estas finalistas experimentaron los rigores de lo que se necesita para convertirse en una modelo superior bajo la dirección experta de Wendy Fitzwilliam – la anfitriona, y Sócrates McKinney como director creativo, cuyo interés es poder incluir a las beldades de destinos como República Dominicana, Puerto Rico y Haití para la temporada 4, que se iniciará pronto a filmar.

Desde la alta moda hasta las sesiones de fotos de alta tensión y los desafíos extremos en lugares exóticos, los espectadores disfrutarán de un emocionante viaje a través de la hermosa isla de las especias de Granada.

Sobre Sócrates McKinney

Sócrates Mckinney inició su carrera como caza-talentos hace más de 15 años, cuando fundó su agencia Sokrates Estudio de Imagen. Desde ella dirigió por 5 años la famosa franquicia de la agencia norteamericana Ford Models: SuperModel of The World, la cual le permitió ubicar en el Mercado internacional a varias modelos dominicanas como, Avril Guerrero, Topacio, Austria Ulloa, Marihenny Rivera, , Marcos Josias, entre otros. Como estilista de moda ha trabajado par a las principales revistas y medios especializado del país. Su extraordinaria carrera como productor de eventos de moda le ha permitido trabajar al lado de los más importantes diseñadores dominicanos e internacionales que nos han visitado. Como director artístico de DominicanaModa, Sócrates Mckinney ha estado presentes en las semanas de la moda de New York , Paris, Londres y Milán, al lado de figuras tan emblemáticas como Oscar de la Renta (f), Carolina Herrera, Jean Paul Gautier, Elie Saab, Naeem Khan, por mencionar solo algunos nombres.