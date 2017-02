Foro de Partidos discuten sobre régimen electoral

Representantes de los partidos políticos del país inauguran juntos su sede en el sector de Gazcue de esta capital, FOPPPREDOM.

SANTO DOMINGO.- Con la presencia de todos los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral en el país y jueces de ese organismo, quedo inaugurado este miércoles, el local del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), en la avenida Bolívar con Uruguay, de Gazcue, de esta capital.

En el evento participaron Roberto Saladin y Henry Mejía, jueces de la Junta Central Electoral y representantes de los 26 partidos políticos registrados en el sistema electoral dominicano, y otros movimientos aun no reconocidos.

El FOPPREDOM será presidido por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por ser la organización política de mayor tiempo de reconocimiento en el país, representada por Peggy Cabral y la secretaria general por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) encabezado José Francisco Peña Guaba, mientras que la primera vice presidencia la ocupa Jacobo Fernández, del Partido Revolucionario Moderno(PRM), la segunda, Federico Antún Batlle del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y la tercera Elías Wessín Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

El consejo de dirección está compuesto por 21 posiciones y comisiones, en el que cada partido, tiene responsabilidades exclusivas y actuaran de manera consensuada, respetando siempre sus lineamientos políticos colocando al país por encima de intereses individuales.

El acto fue bendecido por monseñor Ramón Benito Ángeles, quien exhortó a los presentes a luchar por el sistema político, el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana y seguir los principios que dieron origen a la dominicanidad, tomando como referencia el lema del escucho nacional “Dios Patria y Libertad”.

En las palabras de bienvenidas, José Francisco Peña Guaba, recordó que esta iniciativa, tiene más de cinco años y que llegó el momento de luchar unidos, respetando la diversidad y los ideales de sus miembros, poniéndose de acuerdo para contribuir a la solución de los problemas nacionales, en especial lograr la aprobación en los primeros seis meses del presente año las leyes de Partidos Políticos y Electoral, normativas necesarias para la vida institucional del sistema de partidos del país.

Asimismo el presidente de la nueva organización, Rafael Vásquez (Figuito), destacó que es la primera vez en más de 60 años de vida democrática dominicana, que se hace una organización que agrupe a los partidos políticos, como lo hacen otros sectores de la sociedad estableciendo un precedente en el país.

Dijo que la agenda de trabajo acordada inicia con nuevas legislaciones en el sistema democrático, como Ley de Partidos Políticos y Ley Electoral y como segundo la nacionalidad y la frontera, con el objetivo de fortalecer el sistema democrático.

“Este es un espacio programático, patriótico y de contenido humano, donde todos los partidos miembros deja atrás la individualidad, con un pacto de madurez, sensatez y ecuanimidad para colocar como objetivo principal el sistema democrático de la República Dominicana”, subrayó.

De su lado, Ramón Rogelio Genao, quien habló en nombre del Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC), destacó que ante la crisis de institucionalidad en el país, se hace necesaria una gran unidad de todos los sectores nacionales, firmando un pacto social nacional, gradual y de desarrollo para el fortalecimiento de la democracia del país.

Sin embargo, dijo que para lograrlo se requiere una transformación de arriba abajo del régimen electoral, de partidos políticos, de garantías electorales, un régimen de consecuencia y revisar otras 14 legislaciones que se encuentran obsoletas y que tienen más de 20 años pendientes de aprobación.

“República Dominicana no puede seguir teniendo una democracia de papeleta, de dame lo mío, que me toca y que na e na, debemos tener una democracia con tiempo de campaña controlado, con usos de los medios de comunicación, equitativo, donde cada partido crezca en función de la preferencia del electorado, tener una democracia en base a propuestas y discursos no de recursos como se ha hecho hasta ahora”, dijo dirigente reformista.

De su parte el juez de la Junta Central Electoral, Roberto Saladin, saludo la iniciativa de los partidos a organizarse, porque les permitiría nuevas oportunidades y recordó que no hay democracia sin partidos o agrupaciones políticas y FOPPPREDOM, fortalecerá la vida de la nación, que por más de 50 años han luchado por preservar los valores de la nacionalidad dominicana.

Dijo que el presidente y el Pleno de la JCE, apoya la iniciativa y juntos lograran que el Congreso Nacional apruebe, como un compromiso de patria, en la primera legislatura que iniciara el 27 de febrero próximo, las leyes de Reforma Electoral y de Partidos Políticos, con miras a garantizar el proceso electoral del año 2020.

Recordó que estas legislaciones siempre fueron recomendadas por las comisiones de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), en cada proceso electoral en el país, para fortalecer el proceso democrático.

El FOPPREDOM cuenta con un reglamento interno, contenido en Declaración de Principios, que busca convertir un sistema político pluralista, democrático y estable, teniendo como epicentro un Estado moderno, ordenado, institucionalizado, caracterizado por la transparencia, la eficiencia y la eficacia política, social y económica.

En el acto estuvieron presentes, además dirigentes de los Partido Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido de la Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP) Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). Así como también,

Unidad Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), Partido Socialista Verde (PSV), Partido Nacional Voluntad Ciudadana, Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Cívico Renovador, Partido Socialista Verde (PSV), Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Demócrata Popular (PDP).