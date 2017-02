Trump sube el tono contra justicia de EE.UU.

Sistema legal de EE.UU. está deshecho, asegura Donald Trump.

Washington, 11 feb (PL) El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó hoy el tono de sus ataques contra los jueces de este país y aseguró en su cuenta de Twitter que ”todo nuestro sistema legal está deshecho”.

Al continuar sus críticas a los magistrados que mantienen bloqueada su orden ejecutiva en materia migratoria, el mandatario señaló que resulta peligroso que al 77 por ciento de los refugiados se les permita entrar a Estados Unidos desde el indulto judicial a los viajes desde ‘siete naciones sospechosas’.

Trump dijo la víspera que hará un nuevo anuncio sobre política migratoria la semana próxima, relacionado con medidas de seguridad adicionales, en respuesta al rechazo a su reciente orden ejecutiva.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, decidió el jueves mantener la suspensión temporal del decreto firmado el 27 de enero por el jefe de la Casa Blanca.

Al emitir ese documento, Trump suspendía durante 120 días el programa de reasentamiento de refugiados e indefinidamente la llegada de los sirios, mientras cesaba por tres meses la emisión de visas a ciudadanos de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

El mandatario reiteró su decisión de apelar la moción del tribunal en la cual los magistrados señalaron que la Administración no demostró evidencias sobre la participación de las siete naciones afectadas, en actos terroristas en Estados Unidos.

Sin embargo, según señala este sábado el diario The Hill, el Gobierno da señales contradictorias en cuanto a cuál será su próximo paso en esta batalla legal, en particular después que el jefe de despacho de la mansión ejecutiva, Reince Priebus, dijo ayer que aún se valora si apelará o no al Tribunal Supremo.

La declaración de Priebus fue apenas una hora después de que un funcionario federal aseveró que el gobernante estadounidense no tenía previsto desafiar la moción de la Corte de Apelaciones.

ocs/rgh