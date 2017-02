ADOMPRETUR selecciona las 10 principales noticias turísticas del 2016

Liderazgo de Punta Cana, consolidación de PAWA y auge de Ciudad Colonial encabezan noticias turísticas de RD

SANTO DOMINGO.- El reconocimiento de Punta Cana como el primero de los diez mejores destinos del Caribe en los Travellers´Choice 2016, y su inclusión en el ranking de las 100 ciudades del mundo que reciben más turistas internacionales, elaborado por Euromonitor, encabezó la lista de las 10 Noticias del Turismo seleccionada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR).

En la selección de las principales noticias del turismo dominicano en el 2016 también se destaca en segundo lugar la consolidación de PAWA como línea aérea regional con base en Santo Domingo, desde donde vuela a Miami, Aruba, Curazao, San Martín, La Habana, Antigua, San Juan, Puerto Príncipe y Caracas.

La tercera noticia relevante es el auge del turismo internacional y local en Ciudad Colonial por el impacto positivo del Programa de Fomento al Turismo que avanzó notablemente en el 2016 y cuyo proyecto de diseño y remodelación de calles fue reconocido con una mención especial en Accesibilidad Universal en los premios Cemex 2016, por cumplir los requerimientos de la Guía de Accesibilidad del Consejo Nacional de la Discapacidad.

La selección también incluye, en cuarto puesto, la condición de Santo Domingo como sede de cuatro reuniones internacionales de importancia para el turismo: Santo Domingo Destino Capital, donde se dieron cita 140 agentes de viaje y touroperadores internacionales; la edición número 20 de la Bolsa Turística del Caribe, donde se presentó la Red Dominicana de Turismo Accesible; el Tercer Congreso Internacional sobre Turismo de Salud y Bienestar; y el segundo Foro Gastronómico Dominicano, dedicado a impulsar el posicionamiento estratégico de la gastronomía dominicana y exaltar los elementos y productos que caracterizan la cocina criolla.

El crecimiento de la llegada de turistas al país, para llegar a la cifra de 5.9 millones, faltando apenas 40 mil para completar los 6 millones, superando el promedio mundial y del Caribe en el 2016, ocupó la posición número 5 en la lista elaborada por un panel de periodistas especializados.

Las demás noticias turísticas del 2016

6- El éxito de los cruceros. Puerto Plata se consolidó con la terminal Amber Cove, de la Carnival, su posición como principal destino de cruceros al recibir 354 mil cruceristas superando al puerto La Romana que acogió 328 mil. Además, Punta Cana se estrenó como destino de cruceros al recibir su primer barco este año.

7- Los hoteles dominicanos volvieron a brillar en los premios más reconocidos: Royalton Punta Cana; CHIC Punta Cana; Tortuga Bay Puntacana Resort & Club; Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado; AlSol Tiara Cap Cana; Eden Roc at Cap Cana; The Reserve at Paradisus Punta Cana; Luxury Bahía Príncipe Samaná; JW Marriot Santo Domingo; Iberostar Grand Hotel Bávaro; Sublime Samaná Hotel & Residences; Casa Colonial Beach & Spa: Casa Veintiuno (Sosúa); Hooked Cabarete; Villa Baya Aparta-Hotel; NH Punta Cana; Hotel Villa Iguana, Bayahibe; Viva Wyndham Tangerine:; Be Live Collection Marien; Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana; Barceló Santo Domingo; The Westin Puntacana; Four Points by Sheraton; Radisson Santo Domingo; Casa de Campo; Barceló Bávaro Palace Deluxe; Barceló Bávaro Beach; Occidental El Embajador; Iberostar Hacienda Dominicus; The Bannister; Catalonia Hotels & Resorts, y Dreams Palm Beach Punta Cana.

8- En el 2013 Rusia se convirtió en nuestro quinto mercado y el tercero en Europa al llegar a 183 mil turistas y fue el factor que “arregló” las cifras de Europa. En el 2014 y 2015 los problemas económicos en Rusia provocaron un decrecimiento notable, al punto que en el 2015 sólo recibimos 67 mil rusos. Pero en el 2016 este mercado creció un 97% al llegar a los 132 mil y volver a colocarse en la lista de los 10 principales.

9- El 2016 nos dejó como herencia una colección de 12 nuevos hoteles y 5 renovados. La cifra más alta de la última década. Los nuevos: Casa Hemingway, Dreams Dominicus, Excellence El Carmen, Intercontinental Santo Domingo, Luxury Bahía Príncipe Fantasía, Nickelodeon Punta Cana, Now Onyx Punta Cana, Ocean Village, Riú República, Secrets Cap Cana, Sunscape Dominican Beach y Sunscape Punta Cana.

10- República Dominicana volvió a sobresalir como principal destino de golf en el Caribe y uno de los principales en América Latina.

PUERTO PLATA

1. Puerto Plata registra un crecimiento notable por primera vez desde el 2000. En el 2015 se reportó un aumento del 2.3% en las llegadas de turistas por vía aérea, para dar un salto y registrar un incremento del 9,9% en el 2016 (407 mil visitantes) y convertirse en el aeropuerto de mayor crecimiento en el año.

2. El éxito de la tercera edición de la feria Discovery Puerto Plata Market Place, con la presencia de 96 turoperadores y agentes de viaje y 76 expositores.

3. El Ministerio de Turismo inauguró el anfiteatro de La Puntilla con una inversión de RD$400 millones de pesos.