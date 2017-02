Ya están a la venta boletas para concierto de Jennifer López en Chavón

Casa de Campo, La Romana.- Con el espectáculo “Jennifer López Live at Chavón”, la súper estrella del Bronx se presentará el Sábado Santo, 15 de abril, en el emblemático escenario del anfiteatro de Altos de Chavón.

Casa de Campo Resort y su presidente, Andrés Pichardo Rosenberg, informaron que las boletas estarán disponibles para la venta a partir del próximo martes 14 de febrero, día de San Valentín.

En la preventa exclusiva del show todos los tarjeta-habientes de Mastercard, crédito, débito y/o prepago, disfrutarán un 15 por ciento de descuento durante 15 días y/o hasta agotar existencia a partir del próximo martes. Adicional a eso, tendrán un 15 por ciento de descuento en estadía en Casa de Campo.

Los precios para asistir a este evento de la súper estrella internacional Jennifer López son de RD$8,900.00 en el Área General y RD$17,900.00 en el VIP. El show está pautado para el 15 de abril a las 8:30 de la noche.

Las boletas estarán disponibles en Casa de Campo en la oficina principal del Club de Dueños, y en los puntos de atención al cliente de UEPA Tickets, CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo.

El primer gran concierto de Jennifer López en República Dominicana contará con el patrocinio oficial de las marcas Brugal & Co. y Mastercard.

El empresario Gamal Haché, productor del novedoso montaje, afirmó que el show de “Jennifer López Live at Chavón” promete un espectáculo cargado de energía y un despliegue de bailarines, coreografías, luces, visuales y el reconocido repertorio de la estrella latina.

La también cotizada actriz se caracteriza por ofrecer un show de pura energía, basado en una amplia sección de música latina, combinada con sus fusiones de funk, hip hop, pop y otros sonidos que le caracterizan.

Su extensa lista de éxitos incluye temas como “On the floor”, “Dance Again” “Que hiciste”, “Jenny From the block”, “Get right”, “Hold it don’t drop it” y “Ain’t funny”, entre otros.

El pasado miércoles, la artista retomó su show en Las Vegas, tras cerrar un año 2016 sin precedentes en su carrera y en el que rompió récords en esa ciudad estadounidense con su show “All I Have”, que batió una marca en su sede del Planet Hollywood Resort & Casino.

El presidente de Casa de Campo resaltó que “el resort se prepara para ofrecer paquetes especiales que incluirá entradas con el fin de complementar una estancia inolvidable”.

Su presentación en Altos de Chavón coincidirá con la promoción de un nuevo material musical, totalmente en español, que está grabando junto al multipremiado Marc Anthony, quien actúa como productor ejecutivo.

Para más información entra a www.uepatickets.com. Sobre los precios de estadías favor contactar al departamento de reservaciones al 1-809-523-8698 y para las ventas de boletas en la oficina de Club de Dueños al 1-809-523-2080. Visite el portal:

www.casadecampo.com.do o siga las redes sociales en Facebook.com/casadecamporesort, Twitter @CasadeCampo y en instagram @casadecampodr

