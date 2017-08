Juan Bolívar Díaz dice que siempre ha estado en contra de la Reelección

Aunque critica la reelección asegura tener una buena relación personal con el presidente Danilo Medina. Para el comunicador Peña Gómez no fue presidente de RD por ser negro. Juan Bolívar no se avergonzaría si lo fuera, de ser haitiano

Firme defensor de sus posiciones, El Especial de esta semana entrevistó al periodista Juan Bolívar Díaz Santana, una conversación deseada por la productora Colombia Alcántara.

Juan Bolívar Díaz siempre se ha expresado contrario a la reelección presidencial y asegura que lo que más le conviene a esta democracia es la alternabilidad presidencial por varios períodos.

“Siempre he estado en contra de la reelección, Hipólito (Mejía) para reelegirse compró una docena de diputados del PLD (Partido de la Liberación Dominicana) y ahora Danilo lo ha comprado por bloques, entonces cada vez es peor”, comentó el comunicador en El Especial.

“Con Danilo lo que he tenido es una buena relación personal, cuando Danilo se quedó sólo porque -lo venció el Estado- yo era de los pocos periodistas que me reunía con él, y me reunía en casa de amigos comunes y hablábamos largo, y yo fui que lo alenté a que no cayera en el gancho de irse de ese partido y lo escribí”, recordó Díaz.

No se avergonzaría de ser haitiano

En momentos en los que el país debate de primera mano la aprobación por todos sus estamentos de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, Juan Bolívar Díaz defiende como lo ha hecho siempre, el derecho a la ciudadanía dominicana que él entiende tienen ganado ciudadanos de origen haitiano.

“Yo defiendo derechos, eso es lo que yo hago y he enfrentado cien por ciento esa barbaridad de quitarle la ciudadanía retroactiva a 55 mil ciudadanos, si usted cometió un error pues ya”, sentenció el Periodista en El Espacial de Telecentro.

“No solamente he respaldado el plan de Regularización si no que yo lo reclamé muchos años y escribí que había que establecer un límite al tráfico y al desorden, al negocio de la inmigración, porque eso ha sido un negocio y al abuso de los empresarios que han usado esa mano de obra abundante, que la quiere, que por eso no querían ninguna regularización para degradar los salarios no solo de esos que trabajan en la construcción, en la agricultura, sino para degradar el salario general de los dominicanos”.

A la pregunta de Colombia Alcántara de que lo motiva a mantener esa posición y que si como dicen tiene ascendencia haitiana, Juan Bolívar dijo: “no tengo ninguna sangre haitiana, no la tengo ni por los Díaz ni por los Santana, por los Santana me viene una vinculación española y por los Díaz debo tener sangre africana porque mi abuela era casi negra, pero si la tuviera yo no sentiría por eso ninguna vergüenza, ni ninguna pena”, comentó.

“Lo que pasa es que aquí hay un engaño y el Gobierno está haciendo ese engaño conscientemente porque va a hacer campaña electoral sobre esa base, se está queriendo confundir lo que es el reclamo por aquellos que nacieron en el país, que tenían la nacionalidad confundiéndolo con los que vinieron como inmigrante, yo quiero el control de los inmigrantes y no conozco una sola institución que haya dicho que el país no puede hacer eso”, precisó.

“No fue presidente porque era Negro”

“Yo siempre tuve una buena relación con Peña Gómez y él me tuvo mucho aprecio, y Peña no fue presidente porque era negro y de ascendencia haitiana, si Peña Gómez hubiera sido un indiecito oscuro siquiera, negro puro como le calificaron en 1996, un inconsciente racial no esclarecido, hasta negros dicen que no votaban por un negro, esa es la única razón que un líder de las dimensiones y la capacidad propositiva y de la dimensión internacional de él no fuera presidente”.

Siempre se le ha querido vincular al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Juan Bolívar dice que ha pagado el costo por aceptar cargos en el gobierno del fenecido presidente Salvador Jorge Blanco.

“Sí, yo estuve tentado una vez y pagué el costo, porque yo fui embajador del Perú y Bolivia en los años 84-86 y a mí me ofreció ese cargo el presidente Salvador Jorge Blanco, en un momento en que yo había quedado desempleado, yo renuncié a la dirección de El Nuevo Diario que había sido fundador y él me ofreció ese cargo, en ese momento yo consideré buena la experiencia”.

De ahí nace la pregunta ¿Y Cuál fue el costo que tuvo?

“Bueno me lo cobraban los perredeístas porque cuando yo lo criticaba después en la televisión me decían: –pero tu fuiste embajador del gobierno de nosotros-, yo fui embajador del Estado, yo no hice campaña? Yo no hice un solo artículo diciendo que era un fenómeno y que el PRD era la maravilla, ni di una entrevista de televisión en ningún lado para defender ese gobierno, yo fui un funcionario del Estado con mucho decoro”, recuerda Díaz.

“Leonel Fernández también me ofreció desde su primer gobierno y todavía cuando volvió, pregúntale a Danilo que fue a mi oficina ha ofrecerme cargos en nombre de Leonel, buenos cargos diplomáticos”, manifestó Díaz hablando para El Especial con Colombia Alcántara.