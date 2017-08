Juan Bolívar Díaz: “Aquí mucha gente no entiende de derechos”

El comunicador critica se despoje de nacionalidad a gente con derecho a ser dominicano.

La Estrella por Siempre en Pégate y Gana con Pachá, dice que vivió los momentos de más presión como periodista durante los llamados Doce Años de Joaquín Balaguer. Estudiantes de periodismo de la Universidad O & M entregan distinción a Juan Bolívar

Un repaso a la vida de este destacado periodista dominicano, firme en sus convicciones y defensor del periodismo, Juan Bolívar Díaz Santana, dijo que en el país mucha gente no cree en derechos por la historia de dictadura que ha vivido la República Dominicana.

“Yo lo que defiendo es derechos, derechos humanos, aquí mucha gente no entiende de derecho porque la historia del país es de tanto autoritarismo, de tanta imposición y violencia que aquí no se cree en derecho, yo he defendido a los que nacieron en este país y que durante muchos años les hicimos creer que eran dominicanos”, precisó quien fuera director de prensa de Teleantillas durante más de dos décadas.

Un defensor a capa y espada del derecho que tienen ciudadanos de origen haitiano a la nacionalidad dominicana, “luego de más de 50, 60, 80 años a alguien se le ocurrió que no tenían derecho a ser dominicanos y a partir de ahora ya no tiene ese derecho, pero todo eso es un atropello a derechos porque a nadie se le puede arrebatar su identidad y menos lo que tiene ganado por derecho”, subrayó Díaz Santana.

El programa sabatino de Color Visión preparó un panel para conversar que el destacado comunicador en el que ofreció varios tópicos y se definió con un defensor de derechos.

“Aquí todavía hay gente que cree que es el ojo por ojo y diente por diente, yo no estoy de acuerdo con que le despojen de la nacionalidad a nadie, ni que maten a ningún muchacho pobre del barrio sobre todo cuando hay tantos delincuentes de cuello blanco que entonces le dan todas las facultades para defenderse”, expresó Díaz.

Los Doce Años de Balaguer

“En los -Doce Años- hubo momentos muy duros, muy difíciles, yo empecé en el año 68, y en esos años era muy difícil el periodismo, todavía estábamos viviendo los remanentes de la dictadura de Trujillo que no se acababa de morir, o sea que nosotros tuvimos mala suerte”, recuerda Juan Bolívar a acerca de sus inicios en el periodismo.

Y es que siempre ha sido un defensor de la comunicación, “yo nunca he pretendido renunciar a mi vocación fundamental que es la comunicación, yo siempre quise ser comunicador, de niño quise ser sacerdote y después quise ser educador, filósofo, y me encontré con el periodismo por un tropezón que fue en la Revolución Constitucionalista cuando dirigí un periódico católico el semanario –Diálogo- y eso fue lo que me metió de lleno en el periodismo, y me di cuenta que el sacerdocio y el magisterio se pueden ejercer desde los medios de comunicación con mayor amplitud”, asegura Díaz.

Muy agradecido de Frederick Martínez y todo el equipo de Pégate y Gana con el Pachá, Juan Bolívar dijo que cree en el periodismo como profesión “yo creo en el periodismo como una profesión, y ahí –pelié- muchísimo también defendiendo la profesionalización y la colegiatura”.

Un momento agradable fue el que vivió el decano de la comunicación en el espacio vespertino del canal 9 en el fin de semana “desde que entre ahí con las masas populares reunidas aquí yo no sabía que iba a pachanguear tanto, yo me dije: pero hace rato que yo no me reburujaba tanto con la base y el pueblo”, expresó Díaz.