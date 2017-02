¿Qué pasaría en EE.UU. si se marchan los inmigrantes?

Es lo que se pretende demostrar con la manifestación “Un día sin inmigrantes”, en respuesta a las redadas emprendidas en su contra por la administración del presidente Donald Trump. La jornada se desarrollaría este martes 16 de febrero

Para responder a las redadas de inmigrantes indocumentados, al veto migratorio y a la construcción del muro en la frontera con México, todas promesas de campaña del presidente Donald Trump.

De acuerdo al anuncio, ese día los inmigrantes no asistirán a sus trabajos, no abrirán sus negocios, no piensan hacer compras, y en algunos casos, no enviarán a sus hijos a las escuelas. La idea es demostrar lo que pasaría si todos los inmigrantes indocumentados son perseguidos.

Al menos en Washington y lugares cercanos, muchos restaurantes y otros negocios han anunciado que cerrarán o funcionarán de manera limitada, debido a la ausencia prevista de empleados, cocineros y meseros.

Cinco de esos restaurantes son los que posee el afamado chef de origen español, José Andrés, quien anunció por medio de Twitter que los tres restaurantes Jaleo, y Zaytinya y Oyamel estarán cerrados el jueves.

José Andrés ya enfrenta una demanda de Trump por haber suspendido la construcción de un restaurante dentro del hotel del presidente en la capital de la nación.

Otro restaurante, Busboys and Poets, del inmigrante iraquí, Andy Shallal, también acatará el boicot. “Los inmigrantes hacen de Estados Unidos grande de nuevo”, dijo en el anuncio de cierre.

Según el Washington Post, al menos una escuela subvencionada, la LAMB Public Charter School, también cerrará debido que su personal y estudiantes serán parte de la protesta.

La protesta ha sido organizada a nivel de bases y a través de Facebook y otras redes sociales con hashtags como #ImmigrantsMakeAmericaGreat, #OneDayWithoutImmigrants y #Not1MoreDeportation, entre otros.

“Señor presidente, sin nosotros y nuestras contribuciones, este país sería paralizado” dice un tuit.

“Pierde el pago de un día pero gana mucho más”, animan.

La protesta de este jueves tendrá lugar luego de una masiva manifestación llevada a cabo el lunes en Milwaukee, Wisconsin en la que miles de personas desfilaron por la ciudad exigiendo poner fin a la represión ordenada por Trump contra los inmigrantes y contra el alguacil local, David Clark, que apoya al presidente.