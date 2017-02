Intelectuales dicen se necesita readecuación democracia representativa

Fue una de las conclusiones del coloquio desarrollado el martes 14 y miércoles 15 con el tema: “Crisis y desafíos de la democracia representativa: miradas cruzadas Europa-América Latina”

Santo Domingo.- La necesidad de readecuar la democracia representativa, en medio de los desafíos a los que se enfrenta en un escenario de desglobalización, síndrome de populismo y el auge de la información, fue planteada este miércoles como respuesta a la crisis que afecta este sistema político en Europa y América Latina.

Los intelectuales reunidos en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), el martes 14 y miércoles 15 de febrero, reconocieron en el cierre de las jornadas de debate que ante la crisis de la democracia en las citadas regiones son necesarios cambios que rescaten sus valores, relativos a las libertades individuales, la equidad y distribución de la riqueza, entre otros.

El expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, expresó en un comentario final la necesidad de “identificar un nuevo modelo de desarrollo económico y social que sea sostenible en el tiempo”. Eso significa, indicó, combinar el trabajo intensivo con capital intensivo, crear mayor capacidad de generación de riquezas, a través de bienes y servicios con mayor valor agregado.

Afrontar el tema de la violencia y el crimen trasnacional organizado son desafíos que a su juicio también deben enfrentarse para que la región avance y pueda fortalecer en el largo plazo la institucionalidad democrática.

“Ya hemos logrado la legitimidad de origen, ahora el desafío es la legitimidad de desempeño. Usted ganó democráticamente, debe gobernar democráticamente. Y deben existir mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de evaluación continua, para hacer realidad esta aspiración de desarrollo en democracia en el marco de la globalización”, manifestó el exmandatario.

En un comentario previo, Ernesto Ottone, ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina de la Naciones Unidas (CEPAL), se refirió a la necesidad de lograr una readecuación de la democracia representativa, enfocándose en sus valores. “Centrémonos en el debate de cuáles son los valores más importantes que caracterizan a la democracia”, dijo, para agregar que “tenemos que adaptarnos a una situación nueva que no va a cambiar porque no va a haber una reversión del instrumental tecnológico que permite la ampliación del espacio comunicativo”.

A seguidas se preguntó cómo no se renuncia a la razón en un espacio arrollado por “el tsunami de las emociones”, en medio de los cambios tecnológicos y los modelos comunicativos imperantes.

El sociólogo y politólogo chileno ponderó de manera positiva la democracia continua que está en las redes sociales, pero advirtió que estas son, a la vez que “expresión democrática, una cloaca”.

También se refirió al desafío del populismo, por considerarlo antipolítico y antidemocrático, independientemente de la historia que ha tenido en América Latina, donde se ha vinculado al proceso de modernización.

“Hay que construir la esperanza” dijo al final de su intervención, con una invitación a reflexionar y buscar respuestas para que la política sobreviva.

Buscar cuáles son los caminos para llegar a una democracia constitucional fue una de las recomendaciones del economista Rolando Cordera. Esto implica lograr la protección de los derechos humanos, culturales y económicos, de los que hay un “gran faltante en América Latina”. Apuntó que si esos componentes no se reúnen, la gente no se siente bien representada.

“Tenemos que editar una nueva conversación entre la democracia y el desarrollo. No es fácil encontrar un equilibrio en la globalización”, argumentó, haciendo referencia en el contexto al hecho de que no puede ponerse a un lado el tema de la soberanía.

Recomendó recuperar la ruta que la CEPAL trazó a finales de los años ochenta e inicio de los noventa para tomar el camino que conduzca a la equidad plena.

Wilfredo Lozano moderó la sesión final del coloquio organizado junto a la Cátedra “Destinos Mundiales de América Latina” del Colegio de Estudios Mundiales de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de París y la Cátedra UNESCO/IGLOBAL en “Ciencias sociales, políticas públicas y gobernabilidad democrática”.

El sociólogo dominicano ponderó, al igual que los demás expositores, la calidad de los debates y las reflexiones compartidas durante el encuentro.