Peralta dice economía RD es sólida y está protegida amenazas indicadas por FMI

El ministro Administrativo de la Presidencia señala que aunque se trata de amenazas externas, las autoridades gubernamentales se mantienen atentas de manera preventiva.

Santo Domingo.-La solidez y robustez que exhibe la economía permite a la República Dominicana blindarse ante las amenazas e incertidumbres externas que señaló la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo recientemente en el país, afirmó este jueves el ministro Administrativo de la Presidencia.

José Ramón Peralta dijo que el informe del organismo internacional hace énfasis en la fortaleza de la economía dominicana con miras al futuro inmediato. Sostuvo que también destaca el crecimiento de la economía local frente a las demás de América Latina.

“Una vez el Fondo Monetario Internacional destaca la solidez de nuestra economía, también nos dice de que debemos cuidarnos antes algunas amenazas, y señala el mantenimiento de la consolidación fiscal, esto es, la deuda, y sugiere ciertos ajustes que debemos tomar”, expresó.

Observó, sin embargo, que lo importante para el país radica en cuidar su economía, “una tarea que corresponde a todos los sectores de la sociedad dominicana”.

Peralta emitió esas consideraciones al responder preguntas de periodistas en el Palacio Nacional, que lo abordaron acerca de diferentes temas de la actualidad nacional.

Indicó que las incertidumbres a las que se refiere el FMI son de carácter externo, no nacionales, como los precios del barril del petróleo y las tasas de interés a nivel internacional en vista de que podrían afectar al país en un momento determinado. Indicó que aunque se trata de amenazas exógenas, las autoridades gubernamentales se mantienen atentas de manera preventiva.

Al ampliar sus consideraciones en el contexto anterior, afirmó que hay que ser consciente de que se trata de cuestiones que podrían impactar negativamente a cualquier nación del mundo.

Afortunadamente, en los últimos cuatro años, nuestra economía, agregó, ha tenido el suficiente equilibrio gubernamental para que, en un contexto en el que en América Latina se ha estancado o ha decrecido, este país disfruta de un crecimiento sostenido.

Precisó que eso ha permitido un crecimiento económico adecuado, reflejándose en la creación de 480 mil nuevos empleos, el sacar a más de 900 mil personas de la pobreza, el otorgamiento de préstamos que superan los 300 mil solamente a través de Banca Solidaria y el bienestar generado mediante el apoyo a productores beneficiarios de las visitas sorpresa que promueve el presidente Danilo Medina.

Ministerio Público y Odebrecht

El ministro Administrativo de la Presidencia dijo, en relación al caso la empresa constructora brasileña Odebrecht, que lo ideal es que se deje trabajar al Ministerio Público, a fin de que concluya el proceso de investigación que lleva cabo desde hace varios meses.

Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República termine su labor, entonces la justicia dominicana debe cumplir con sus obligaciones, “caiga quien caiga”. Destacó el hecho de que esa instancia ha investigado a funcionarios y ex funcionarios, así como otros ciudadanos respecto a ese caso.

Señaló que contrario a como se piensa, el combate a la corrupción no exclusivo del Gobierno, sino que corresponde a todos los sectores de la sociedad dominicana.

Citó el clientelismo y transfuguismo como elementos que generan corrupción pública, por lo que consideró importante que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Pacto Eléctrico

Sobre el Pacto Eléctrico, dijo que es un punto en el cual se debe avanzar para culminarlo mediante el diálogo entre las partes que interactúan en el referido sector.

Refirió que no es lo mismo que ocurre con el Pacto Fiscal porque, en este caso, se requiere, primeramente, de la eficientización de los cobros establecidos a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Hasta tanto no se muestre la eficiencia deseada, agregó, entonces no debe pensarse en la discusión y aprobación del Pacto Fiscal que contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

16 de febrero, 2017.