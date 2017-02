Premian propiedades de Puntacana Resort & Club

PUNTA CANA.- El prestigioso Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, obtuvo el primer lugar de los mejores hoteles de lujo en el Caribe, en los premios “Readers ‘Choice 2017” de “Caribbean Journal”, periódico digital líder y fuente principal de viajes del Caribe.

El segundo logro es para Corales Puntacana Resort & Club que fue seleccionado como el primer campo de golf de la República Dominicana y el segundo en el Caribe, según el sitio web líder de viajes, US Today. La selección preliminar de 20 nominados la hizo un panel de experto en viajes de golf en la región del Caribe junto a los editores de la guía de viajes 10best.com , y finalmente se determinaron los 10 mejores a través del voto popular de los lectores.

Acerca de Tortuga Bay

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club ofrece un servicio VIP desde el Aeropuerto Internacional de Puntacana, en el proceso de aduana hasta el check in particular en su villa, conserje personal disponible todo el tiempo a través de un teléfono móvil, y opciones de comidas en la comodidad de su habitación, además del acceso al exclusivo Restaurante Bamboo y Six Senses Spa, dos campos de golf a orillas de la playa, los corales diseñado por Tom Fazio y La Cana diseñada por P.B. Dye. También, para su cómodo traslado por el resort, los huéspedes tienen disponible un carrito de golf, entre otras comodidades que brinda el destino Puntacana Resort & Club.

Acerca de Corales Golf Course

Corales Puntacana Resort & Club fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio. Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el “codo del diablo”, con el llamativo hoyo 18 donde entra el juego el acantilado de Bahía de Corales